Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas, membros do Restart - Foto: Divulgação/Bruno Santos

Como estão os integrantes do Restart hoje?

Os integrantes do Restart hoje anunciaram o retorno das atividades depois de oito anos em hiatus. A nova turnê da banda, "Pra Você Lembrar", passará por todo o Brasil a partir de outubro. Nos últimos anos, os membros do grupo que marcou a década passada seguiram carreira individualmente.

Pe Lanza, o vocalista | Integrantes do Restart hoje

Pedro Gabriel Lanza, o vocalista do Restart, é um dos membros que mais fizeram sucesso entre os fãs na época do auge da banda. Atualmente, o cantor está com 31 anos de idade e segue carreira artística.

O artista lançou alguns trabalhos nos últimos anos, incluindo o EP 'Pelanza' em 2015. Nos anos seguintes, também divulgou as músicas "To Vivão", "Deixa Estar", "Saudade" e "Nosso Lance".

O cantor é casado com a designer de moda e influenciadora digital Anne Duarte, com quem mantém um relacionamento há mais de 13 anos - os dois trocaram alianças oficialmente em julho. No ano passado, o casal participou do reality show "Power Couple Brasil", na Record TV.

Pe Lu, o guitarrista

Pedro Lucas, ou Pe Lu como é conhecido, também seguiu carreira na área artística. Hoje com 32 anos, o famoso é dono de sua própria produtora musical, a Papaya Music, onde trabalha com dezenas de outros artistas.

Os fãs que sentem saudades de acompanhar o trabalho do guitarrista do Restart podem ouvir algumas músicas lançadas por ele nos últimos anos, como "Transbordar", "Samba Triste", "Baile" e "Alvorecer", que estão disponíveis nas plataformas de streaming.

O músico é casado com a influenciadora digital Nah Cardoso desde 2020 - os dois já se conheciam há 15 anos, mas foi somente em 2019 que engataram um relacionamento sério.

O que muita gente não sabe é que Pe Lu é tio do ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo - o guitarrista é irmão de Naira Ávilla, mãe do influenciador digital.

Thomas, o baterista | Integrantes do Restart hoje

Assim como os colegas da banda Restart, Thomas, 31, também continua trabalhando na área musical. O músico segue tocando bateria e já acompanhou Pe Lanza em alguns dos shows do cantor, além de participar de apresentações especiais em homenagem a música emo.

Outra área que Thomas investiu após o fim do Restart foi o audiovisual, trabalhando na produção e gravação de videoclipes para outros artistas.

O cantor atualmente namora Bruna Rocha, ex-integrante do grupo Girls.

Koba, o guitarrista

Lucas Kobayashi, conhecido como Koba pelos fãs, seguiu trabalhando como guitarrista. O músico também é produtor e diretor artístico na área musical. Hoje, ele está com 31 anos de idade e namora a designer Patty Lima.

Entre os membros do Restart, Koba é quem vive de forma mais reservada. O rapaz faz poucas publicações nas redes sociais - antes do anúncio da volta da banda, o músico estava há um ano sem publicar nada, aparentemente vivendo longe dos holofotes.

Quando vão ser os shows do Restart em 2023?

O Restart vai retornar aos palcos para uma turnê especial neste ano, conforme anunciado nas redes sociais dos integrantes da banda. "Vocês não imaginam o alívio de ver tudo isso no mundo! São 11 meses construindo em segredo cada detalhe de tudo que a gente vai apresentar essa semana", escreveu Pe Lu em sua página no Twitter.

A turnê "Para Você Lembrar" vai passar pelas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife.

O primeiro show acontece em 7 de outubro, no Espaço Unimed, na capital paulista. As vendas começam a partir de 4 de agosto, sexta-feira, no site da Ticket360. Mais informações sobre os preços dos ingressos e demais datas pelo Brasil serão divulgadas posteriormente.

