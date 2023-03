Rapper seria a atração principal do terceiro dia de Lollapalooza

Ele não vem mais! Veja memes do Drake com o cancelamento do show

Drake cancelou o show que faria neste domingo, 26, no Lollapalooza Brasil alegando imprevistos com membros de sua equipe de som e produção. Mas como para os brasileiros tudo vira meme, os internautas aproveitaram para fazer centenas de zoações com o cantor, que sempre se envolve em alguma polêmica quando está em solo brasileiro.

Melhores memes do cancelamento do show do Drake

Como o brasileiro costuma rir da própria tristeza, o cancelamento do show do Drake também virou meme. Veja os melhores:

o drake na janela do hotel esperando a hora de ir pro aeroporto pra voltar pra casa pic.twitter.com/jPxWXxCbsP — Dudu (@oeduardovictor) March 26, 2023

Há quem acredite que o rapper tenha ficado triste com o cancelamento do show do Brasil. Será?

É só chamar ELE pra substituir o Drake que ninguém vai perceber. pic.twitter.com/QpOCen0LJx — BCharts (@bchartsnet) March 26, 2023

o substituto do drake chegou pic.twitter.com/Fdw9AUleD5 — luscas (@luscas) March 26, 2023

Outros sugeriram que Vyni, do BBB 22, substituísse o cantor já que alguns internautas acham o ex-BBB parecido com o rapper canadense.

ainda sem acreditar no lollapalooza, vocês são incriveis, eles acabaram de divulgar quem vai substituir o drake 😢😢😢😢 pic.twitter.com/9Gu7ASe525 — Stenio Giradelli (@Laactea) March 26, 2023

Ou até mesmo Naldo poderia ser uma opção - o cantor virou piada em 2020 ao dizer em entrevista que era "brother" de Cris Brown.

🚨 Com o cancelamento do show de Drake no Lollapalooza, Lui Lorenzo será headliner e fará um show com duração de 2h. pic.twitter.com/9uUBoAIOl5 — gio (@stfugio) March 26, 2023

E quem sabe não é a vez de Lui Lorenzo (José Loreto), da novela Vai na Fé, de subir a palco do Lolla?

“Mas Drake, muita gente comprou o ingresso pra te ver, estamos anunciando isso há meses, tem uma galera que não é nem daqui da cidade e viajou só pra isso, como assim você não vai subir no palco???” pic.twitter.com/MjnTsggiOO — Pedro Certezas (@pedrocertezas) March 26, 2023

Drake demonstrando desde o RIR que odeia o Brasil e vocês surpresos com o cancelamento do show dele kkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/VLgbdsc7fq — Junior (@Ma_Ju7) March 26, 2023

Alguns internautas sugeriram que Drake só estava indisposto mesmo, como em outros shows na América do Sul.

'drake cancelou o show no brasil' surpreendeu o total de 0 pessoas pic.twitter.com/io0766YTfM — will parody.com (@carteronce) March 26, 2023

O drake odeia o Brasil, ou vcs não lembram a pataquada que ele fez no rock in rio em 2019, recusou comer a comida daqui, não deixou transmitirem o show dele, brasileiro tem memória curta demais… pic.twitter.com/PUejNsGzdC — TEH RoucaPelaVida (@roucapelavida) March 26, 2023

a produção do lollapalooza assim depois de recebe um zap do drake falando “vo nada” pic.twitter.com/ftacmf8TIo — Luana (@luavictxria) March 26, 2023

Depois da passagem turbulenta do rapper pelo Rock in Rio 2019, alguns internautas já esperavam que ele fosse causar de novo.

Se lembra do cancelamento de Lady Gaga no Rock in Rio 2017? O meme 'ela não vem mais' voltou à tona.

o skrillex e a equipe dele saindo de casa pra substituir o drake no lollapalooza pic.twitter.com/XpUfKrk50X — lívia (@livrstrazza) March 26, 2023

o skrillex assim desde semana passada aqui no brasil esperando o cancelamento do drake no lollapalooza pra poder substituir pic.twitter.com/3p50b2jhFj — matheus (@whomath) March 26, 2023

Sobrou até para o DJ Skrillex, escalado de última hora para substituir Drake no palco principal do Lollapalooza.

vamos olhar pelo lado bom: pelo menos os fãs do Drake não vão ter que se preocupar com a transmissão do show no multishow visto que não vai ter show algum pra transmitir pic.twitter.com/6LkBshpHj1 — simba 💽 (@simbasonline) March 26, 2023

Antes de Drake anunciar o cancelamento, já circulavam informações de que o rapper não iria autorizar a transmissão de seu show mais uma vez, assim como no Lolla Argentina e no Rock in Rio.

