Como pedir reembolso do Lollapalooza 2023 após cancelamento de Drake?

Após o cancelamento do show de Drake, que aconteceria neste domingo (26), os fãs poderão solicitar o reembolso dos ingressos do Lollapalooza Brasil 2023. O rapper era a atração principal do último dia de evento, mas desistiu de subir ao palco por "circunstâncias imprevistas" com sua equipe.

Como solicitar reembolso do Lollapalooza?

O Lollapalooza Brasil vai liberar o reembolso aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day para o dia 26 de março. O público que optar por pedir o dinheiro de volta não poderá comparecer ao último dia de evento no Autódromo de Interlagos.

De acordo com a publicação oficial, as instruções para a solicitação do reembolso ainda serão divulgadas. Por enquanto, a página 'Política de Ingressos' consta apenas com o aviso de "mais informações em breve".

O anúncio do cancelamento oficial foi feito por Drake e pelo festival na manhã de hoje. "Alerta, informações importantes! Diante desse cancelamento, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26/03", publicou o evento.

Os fãs que optarem por seguir com o ingresso comparecerão ao evento normalmente, que também conta com shows de Rosalía, Cigarettes After Sex, Armin Van Buuren e mais.

Confira o anúncio de como pedir o reembolso do Lollapalooza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

Por que o Drake cancelou o show no Lollapalooza?

O comunicado informa que Drake não irá mais se apresentar devido a problemas com a equipe de som e produção. "Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isto está fora de seu controle. Desculpas", diz a publicação.

A passagem do cantor pela América do Sul já estava rendendo polêmicas. O cantor foi muito criticado após sua apresentação no Lollapalooza Argentina, em 17 de março, após fazer um show reduzido de apenas 45 minutos. Como atração principal, esperava-se que ele ficasse no palco ao menos por 1h30, como os demais headliners. O canadense também não liberou a transmissão ao vivo da apresentação e cantou versões reduzidas de seus maiores hits.

Em 2019, o rapper teve uma passagem turbulenta pelo Rock in Rio. O rapper também não liberou a transmissão do show alegando que a chuva estava muito forte, mas foi desmentido por Boninho, diretor da Globo. "Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros", escreveu o chefão.

Ele também teria se recusado a comer pratos típicos brasileiros e só se alimentou com as comidas trazidas por ele mesmo, conforme relatado pelo Jornal Extra na época.

Quem vai substituir Drake no Lollapalooza?

O DJ Skrillex é quem vai substituir Drake no Lollapalooza 2023. O americano entra às 21h no Palco Budweiser, encerrando o evento.

O americano de 35 anos já se apresentou outras vezes no festival. O produtor musical é um dos grandes nomes do Dubstep, gênero que já lhe rendeu dezenas de prêmios, incluindo Grammy Awards, ao longo de sua carreira.

O produtor também é parte da dupla Jack Ü junto com Diplo. Em 2015, eles fizeram sucesso com o hit 'Where Are Ü Now' gravada junto com Justin Bieber.

VEJA TAMBÉM