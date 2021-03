Entenda a briga entre Rick Bonadio e Anitta sobre funk no Grammy

Um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira, 15 de março, é a participação do funk brasileiro na premiação mais importante da música internacional, o Grammy Awards. A rapper Cardi B resolveu incluir o ritmo em sua apresentação na cerimônia com a música “WAP”, que ganhou versão especial de Pedro Sampaio. No entanto, nem todo mundo gostou da versão. O produtor musical Rick Bonadio compartilhou sua opinião, e Anitta não gostou nada.

Confira a discussão entre Rick Bonadio e Anitta

Por alguns segundos o funk tomou conta do palco principal do Grammy 2021. A versão de WAP feita pelo DJ, cantor e produtor Pedro Sampaio, envolveu Cardi B, que dançou ao ritmo do gênero brasileiro. Na internet, a repercussão foi grande. Milhares de internautas comemoram a visibilidade internacional que o funk ganhou. Pedro Sampaio, inclusive, agradeceu Cardi B por mostrar a sua versão ao mundo.

No entanto, apesar da comemoração, o produtor musical Rick Bonadio, responsável por lançar grandes nomes da música brasileira como Mamonas Assassinas e Charlie Brown Jr., não sentiu como uma vitória para o Brasil. Na opinião dele, foi uma vergonha exaltar o funk.

“Ontem no Grammy a Cardi B mostrou o pior tipo de música produzida no país e a galera está comemorando? Vamos valorizar o que deve ser valorizado. O Brasil tem muita música boa de verdade”, escreveu Bonadio nas redes sociais. O produtor reconheceu que sua opinião era polêmica e explicou que não sente preconceito com o gênero musical.

“Eu sempre darei minha opinião, sempre serei contra acomodação, comemorações e aplausos alienados. Vamos comorar quando realmente for bom, e pode ficar bom, o Funk pode crescer. Mas dá trabalho. Precisa de trabalho e estudo. Precisa também criar consciência de que não está bom ainda, e isso não tem ada a ver com “cultural, social, cor, gênero” tem a ver com música simplesmente”, garantiu.

No Twitter, Rick Bonadio afirmou que o funk não tem “ousado” em acordes, ritmo, melodias e letras, há pelo menos 10 anos, e por isso, esse seria a sua maior crítica em torno da apresentação da versão de Pedro Sampaio no Grammy. A cantora Anitta, por sua vez, respondeu diretamente o produtor, e não poupou na argumentação para defender o gênero.

“Tenho uma sugestão topo pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É facin… e rápido, e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá a gente comemora com você”, disse Anitta, diretamente a Rick Bonadio, através do Twitter.

Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações pq vejo uma alienação generalizada. O Funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre pq isso da certo. Meu post anterior não teve a intenção destrutiva. — Rick Bonadio (@rickbonadio) March 15, 2021

Apesar de Rick Bonadio defender que sua opinião não teve intenção destrutiva, Anitta não parou por aí. A cantora, que começou a carreira no funk, continuou a mencionar o produtor musical, e rebater a sua opinião sobre a apresentação. Ela chegou até a chamá-lo de “entendedores de cultura”, no sentido irônico.

"Essa é a merda que o Rio nos manda!" … 2021? Não! Apenas um dos milhares de comentários pejorativos dos "entendedores" de cultura na época em que a grande Bossa Nova foi lançada. 🤷🏽‍♀️ será que já vi esse filme? Estudei, então já vi — Anitta (@Anitta) March 15, 2021

Anitta ainda cutucou Rick Bonadio dizendo que “não vale comemorar quando tem vitória de outro amiguinho”. O produtor musical respondeu dizendo que a conversa não fazia sentido, e que ele, como produtor, tinha o papel de criticar e forçar a evolução do estilo. “Não sou artista. Estamos em mundos completamente diferentes. Não disputo nada com você”.

Em seguida, a cantora continuou com tom ríspido e afirmou: “Que sorte a sua que não ta competindo nada comigo. Críticas construtivas vem embasadas em estudo. Forçar a evolução é fazer alguma coisa, ao invés de tecer comentários negativos sobre quem está fazendo. A mais de 30 anos no seu estúdio e não conseguiu exportar um ritmo do Brasil pro MUNDO sem que você estivesse ganhando dinheiro por isso”.

Nem faz sentido essa conversa @Anitta . Cada um na sua. Meu papel é criticar e forçar a evolução. Faço isso todos os dias dentro do estúdio a mais de 30 anos e sempre para o lado positivo. Não sou artista. Estamos em mundos completamente diferentes. Não disputo nada c você . https://t.co/0EhcNt4tp0 — Rick Bonadio (@rickbonadio) March 15, 2021

Anitta toma frente da discussão

Após as menções a Rick Bonadio, Anitta continuou desabafando em seu Twitter, e afirmou que opiniões como a do produtor musical vão muito além de meras opiniões, e também afirmou que não poderia ficar calada já que muitos cantores e cantoras iniciantes passavam por isso.

“Graças a Deus eu não preciso mais de absolutamente nada de pessoas que tem esse tipo de pensamento… mas sei que quem tá começando precisa, então não posso ficar calada (…) Se essa galera que tá começando ousar tentar bater de frente vão ser engolidos pela indústria. Eu sei bem porque eu já tive nessa posição, mas eu sou doida e fui assim mesmo porque pra me engolir a boca tem que ser grande e o fôlego maior”, afirmou a funkeira.