Que horas termina o show da Taylor Swift no Engenhão? (17/11)

O primeiro show da Taylor Swift no Brasil acontece nesta sexta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A cantora apresentará 44 músicas para os fãs que a aguardam ansiosamente, passando todas as fases de sua carreira na 'The Eras Tour'. Para aqueles que optarão pelo transporte público, a capital fluminense terá um esquema especial para atender ao público.

Quanto tempo dura o show da Taylor Swift?

Os shows da The Eras Tour têm cerca de 3h30 de duração e estão marcados para começar às 19h30, portanto, devem terminar por volta das 23h. Taylor Swift não costuma se atrasar, exceto as raras vezes em que houve algum problema técnico ou imprevistos meteorológicos. Vale lembrar que o evento conta com a apresentação de abertura da cantora Sabrina Carpenter, que sobe ao palco a partir das 18h25 nos três dias.

Para quem não sabe como são as apresentações da loirinha, Taylor Swift começa o show com as músicas do álbum "Lover". Logo no começo, a cantora canta o hit "Cruel Summer", seguido de outras faixas do projeto. Finalizada essa era, a estadunidense faz uma rápida troca de roupa para dar início ao bloco do "Fearless" - prepare-se para ouvir ao vivo "You Belong With Me".

O espetáculo continua com os blocos do "evermore", "reputation", "Speak Now" e "Red". Neste último, Taylor canta a versão de 10 minutos de duração da música "All Too Well", uma das favoritas dos fãs.

Em seguida, os fãs entram na era "folklore", seguido do bloco do "1989", que traz alguns dos maiores sucessos de Taylor Swift, incluindo "Style", "Blank Space" e "Shake It Off". A loirinha também canta duas músicas surpresas por noite e nunca repete faixas que já tocou anteriormente.

Por fim, Taylor apresenta o set do "Midnights", seu álbum de estúdio mais recente e finaliza o espetáculo com a música "Karma".

Os shows da The Eras Tour marcam o retorno de Taylor Swift ao Brasil após 11 anos sem se apresentar no país. A primeira vez que a loira visitou os fãs brasileiros foi em 2012, para promover o álbum Red. Em 2019, a artista havia agendado duas apresentações em São Paulo, para a Lover Fest, mas os eventos foram cancelados devido à pandemia de Covid-19.

Como voltar do show da Taylor Swift?

A Prefeitura do Rio de Janeiro, em conjunto com a CET-Rio, a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública e a Comlurb, fará um esquema especial de transporte e segurança para atender os swifties. A recomendação é que os fãs utilizem o transporte público, já que algumas vias ao redor estarão interditadas e em todo o entorno do estádio estará proibido o estacionamento.

Metrô: nos três de evento, o horário da estação Central do Brasil/Centro será estendido até 1h30 e feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). Demais estações funcionam no horário normal (das 5h à meia-noite, na sexta e no sábado; e das 7h às 23h, no domingo) e ficarão abertas apenas para desembarque.

Trem: da Estação Central do Brasil, partirão viagens de trem diretas para a Estação Olímpica do Engenho de Dentro. A programação será:

Sexta-feira (17): os trens sairão da plataforma 4, com intervalos de 40 minutos entre 15h30 e 18h50.

Sábado (18) e domingo (19): os trens também sairão da plataforma 4 da Central do Brasil para a Estação Olímpica Engenho de Dentro, com intervalos de 30 minutos entre 16h e 19h.

Interdições

Dias 17, 18 e 19/11 (sexta-feira, sábado e domingo), das 15h às 2h do dia seguinte:

-Rua Dr. Padilha;

-Rua José dos Reis;

-Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás;

-Rua das Oficinas;

-Rua Henrique Scheid;

-Rua Sales Guimarães;

-Rua Comendador João C. de Almeida;

-Rua Gentil de Araújo;

-Rua Coronel Cunha Leal;

-Rua Gen. Clarindo;

-Rua Dona Eugênia.

Dias 17, 18 e 19/11 (sexta-feira, sábado e domingo), das 16h às 2h do dia seguinte:

-Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

-Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa;

DESVIOS

- Os veículos provenientes da Rua Goiás poderão realizar o seguinte desvio: Rua Goiás, Rua Guilhermina, Av. Dom Helder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro;

- Os veículos provenientes da Rua Piauí poderão realizar o seguinte desvio: Rua Piauí, Av. Dom Helder Câmara, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina, Rua Silvana e Rua Goiás.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Para garantir a chegada e saída do público do evento com segurança e garantir boa fluidez do tráfego na região, será necessário proibir o estacionamento em diversas vias da região.

A partir das 23h do dia 16/11 às 2h do dia 20/11:

-Rua Dr. Padilha;

-Rua José dos Reis entre Rua Bento Gonçalves e número 658;

-Rua Bento Gonçalves, entre a Rua José dos Reis e a Rua Guineza;

-Rua Guineza;

-Rua Afonso Ferreira;

-Rua das Oficinas;

-Rua Henrique Scheid;

-Rua Sales Guimarães;

-Rua Gentil de Araújo;

-Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

-Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa;

-Rua Benício de Abreu;

-Rua Gen. Clarindo;

-Rua Dona Eugênia.

Nos dias 17, 18 e 19/11 (sexta-feira, sábado e domingo): das 16h às 2h do dia seguinte:

-Rua José dos Reis entre Rua Goiás e Rua Bento Gonçalves;

-Rua José dos Reis entre Rua Henrique Scheid e número 658.

