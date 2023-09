Horário do show do Foo Fighters no The Town 2023 hoje

O Foo Fighters encerra o quarto dia de The Town neste sábado, 9, no Autódromo de Interlagos. Essa será a primeira apresentação da banda no Brasil desde a morte do baterista Taylor Hawkins, que causou o cancelamento do show que o grupo faria em solo brasileiro no ano passado. A transmissão será feita ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Que horas começa o show do Foo Fighters hoje?

O show do Foo Fighters está marcado para às 23h (Horário de Brasília), no Palco Skyline. A banda americana é a atração principal de hoje, que tem o line-up formado por outros artistas do rock. Apesar do tempo nublado, não há previsão é chuva para a cidade de São Paulo e o show deve ocorrer normalmente. O público esperado é de 100 mil pessoas.

A expectativa e as saudades dos fãs é grande já que em março de 2021 o grupo seria o headliner de um dos três dias do Lollapalooza Brasil, outro festival que acontece anualmente em São Paulo, mas a apresentação foi cancelada em cima da hora por conta da morte de Taylor Hawkins, que faleceu poucos dias antes do show.

Desde então, o retorno da banda era considerado incerto pelos fãs. Foi apenas em janeiro deste ano que o Foo Fighters anunciou que voltaria a se apresentar, após escolher Josh Fresse como substituto.

A banda foi formada pelo vocalista Dave Grohl em 1995, que também fez parte do Nirvana como baterista. A primeira música foi lançada no mesmo ano, “This Is a Call”, seguida do álbum de estreia dos americanos, e logo saíram em turnê , abrindo os shows de Mike Watt.

Essa é a sexta passagem do Foo Fighters pelo Brasil. O primeiro show da banda no país foi em 2001, no Rock in Rio. O grupo liderado por Dave Grohl retornou para solo brasileiro em 2012, 2015, 2018 e 2019.

E para o show desta noite, a banda deve apresentar seus maiores sucessos, como The Pretender, Learn to Fly, Times Like These, Best of You e Everlong.

Onde assistir o show do Foo Fighters?

O Multishow transmite a apresentação da banda ao vivo, assim como o Globoplay. O sinal está liberado para não assinantes, basta ter uma conta Globo.com.

A Globo exibirá apenas os melhores momentos do quarto dia de evento durante a madrugada. Alguns dos destaques começam a ser exibidos a partir da meia-noite, logo após o Altas Horas.

Como assistir o show do Foo Fighters ao vivo

A apresentação da banda será transmitida na íntegra pelo Multishow. Se você for assinante de um plano de TV a cabo, sintonize no canal a partir do horário indicado para acompanhar.

Se não, também é possível assistir pela internet através do Globoplay. Você pode abrir a plataforma no navegador de seu smartphone/computador ou baixar o aplicativo disponível para iOS e Android.

Internautas que já possuem uma conta Globo.com só precisam fazer login. Novos usuários devem se cadastrar e inserir os dados solicitados, como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha.

Tudo certo, já é possível acompanhar a transmissão. Clique em "Agora na TV" e depois em "The Town - Sinal aberto".

Pela televisão:

SKY – 42 e 442 (HD)

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

Show do The Town hoje

Além do Foo Fighters, o festival traz uma programação extensa para esse sábado, conforma indica a organização do evento. Confira os horários, de acordo com Brasília.

Dia 9 de setembro

Palco Skyline

23h - Foo Fighters

20h25 - Yeah Yeah Yeahs

18h15 - Garbage

16h05 - Pitty

Palco The One

21h45 - Wet Leg

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

17h10 - Detonautas

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

Palco Factory

22h - MC Don Juan

20h - Yunk Vino

18h - Mc Dricka

16h - Grag Queen

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Hamilton de Holanda

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

18h05 - Renato Cohen Live

16h35 - Aerea Live

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

