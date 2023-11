Horário show da Taylor Swift hoje no Engenhão - 17/11

Veja qual será o horário do show de Taylor Swift no Engenhão nesta sexta, 17 - Foto: Reprodução/Divulgação/Instagram/@taylorerastour/@irishsuarez

Após uma longa espera, o público brasileiro vai enfim conferir os shows da The Eras Tour. Taylor Swift, 33, se apresenta nesta sexta-feira, 17, no Engenhão, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a famosa traz uma turnê completa ao país. Veja horário e os detalhes do concerto da loira no Brasil!

Que horas começa o show da Taylor Swift hoje?

O show de Taylor Swift hoje no Engenhão, dia 17 de novembro, vai começar às 19h30 (horário de Brasília) e serão quase 3 horas de apresentação. Antes da apresentação de Taylor Swift, o palco será de Sabrina Carpenter, que dará início ao ato de abertura às 18h25.

Os portões serão abertos para o público geral a partir das 16h00, porém, os fãs que compraram os ingressos do pacote VIP terão a vantagem de entrar entre às 15h00 e 15h45. Quem quiser reservar um bom lugar no estádio a dica é chegar cedo, pois são esperados mais de 40 mil pessoas no concerto.

A The Eras Tour passeia pelas etapas da carreira de Taylor Swift, que debutou aos 16 anos de idade, trazendo canções de todas as eras da famosa, desde sua estreia no country, até a troca pelo pop e experiência no folk. O show é separado por seguimentos, começando pela era Lover, álbum lançado em 2019, que traz canções como The Man e Cruel Summer. Taylor Swift havia preparado uma turnê especial para o projeto, a Lover Fest, que inclusive pisaria no Brasil, mas precisou cancelar todos os shows agendados por conta da pandemia do covid-19.

Depois, a setlist muda para o álbum Fearless, o segundo da carreira dela, com os hits You Belong with Me e Love Story, que deixaram a loira muito famosa em 2008, pouco depois de sua estreia na música. O show então segue para o álbum Evermore, lançado durante a pandemia, em 2020, e então segue para Reputation, 2017, com canções como Delicate, ...Ready For It? e Look What Make Me Do.

Em seguida, Taylor Swift canta apenas duas músicas da era Speak Now, Enchanted e Long Live, e então parte para a era Red, com as calções All To Well, 22, We are Never Getting Beck Together e I Knew You Were Trouble.

Na última parte do show, Taylor Swift apresenta canções do Folklore, que lançou em 2020 e ficou marcado como um dos projetos mais diferentes da loira, com The 1, Betty e August, e então chega até 1989, álbum dono de hits como Shake It Off e Black Space. A estadunidense finaliza o show com um set dedicado a Midnights, seu álbum mais recente, com canções como Anti-Hero, Karma e Bejeweled.

A cada show, a famosa também adiciona duas músicas surpresas, momento que é muito aguardado pelos fãs, pois traz outras canções da loira que acabaram fora da setlist de já três horas de show. Ela só canta cada música surpresa uma vez, a não ser que erre a letra ou algum acorde. A loira já explicou em alguns concertos que o único álbum fora desta regra é Midnights, por ser o projeto mais recente, assim, ela já repetiu algumas faixas como You’re on Your Own, Kid em mais de um concerto.

Taylor Swift durante apresentação da canção 22 na The Eras Tour - Foto: Reprodução/Divulgação/Instagram/@taylorerastour/@irishsuarez

O que pode levar no show da Taylor Swift?

A The Eras Tour tem um site próprio para as informações dos shows de Taylor Swift e por lá já consta o que os fãs podem e que não podem levar na bolsa no dia da apresentação da loira.

Entre os itens proibidos, o público não pode entrar no estádio carregando garrafas ou copos, seja de água ou bebidas alcoólicas, qualquer item do tipo será descartado na entrada. Para ficar hidratado durante o concerto, será necessário comprar dentro do estádio.

Além disso, não é permitido a entrada de capacetes, fogos de artifício, armas de qualquer tipo, cigarro eletrônico, equipamentos eletrônicos como notebook ou tablet, equipamentos profissionais de áudio ou vídeo, entre outros. Quem quiser levar algum cartaz para tentar mostrar para a cantora durante o show, ele não pode ultrapassar as medidas de 28 x 43 cm.

Também não é possível levar guarda-chuva, então é importante carregar uma capa de chuva na mochila. Aliás, é importante saber que as bolsas dos fãs não podem passar da media de 42 cm de altura, 32 cm de largura e 14 cm de profundidade.

O que pode levar

-Ingresso (físico ou digital)

-Documentos pessoais

-Óculos escuros

-Barra de cereal

-Capa de chuva

-Protetor solar

-Protetor labial

-Mochila ou bolsa com limite de tamanho 42x32x14

-Carregador portátil e cabo para carregar celular

-Remédios com prescrição médica

-Maquiagem

-Câmeras instantâneas

O que não pode levar no show da Taylor Swift

Garrafas, copos ou latas

Bebidas de qualquer tipo

Utensílios de armazenagem ou embalagens rígidas com tampa

Armas de fogo ou branca

Capacetes

Cadeiras ou bancos

Objetos pontiagudos ou cortantes

Correntes ou cinturões

Fogos de artifício

Objetos de vidro

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Equipamento eletrônico como tablet, notebook ou Ipad

Equipamento profissional de áudio ou vídeo

Bastão para tirar foto

Drones ou similares

Guarda-chuva

Cartazes com proporções maiores que 28x43

Canudos rígidos

Animais, com exceção de cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência

