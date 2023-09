Maroon 5, The Chainsmokers e Joss Stone se apresentam no terceiro dia - Foto: Reprodução/Instagram/@maroon5/@thechainsmokers/@jossstone

Horários dos shows do The Town hoje, 3º dia: Maroon 5 sobe ao palco

Horários dos shows do The Town hoje, 3º dia: Maroon 5 sobe ao palco

Hoje tem mais The Town em São Paulo! Nesta quinta-feira, 7, o festival retorna para o terceiro dia de evento no Autódromo de Interlagos com shows de Maroon 5, The Chainsmokers, Joss Stone e Ludmilla no palco principal. Haverá apresentações também nos demais palcos do evento.

Saiba o que pode levar no The Town

Quem vai cantar no The Town hoje? Line-up e horários

O terceiro dia do The Town recebe a banda Maroon 5, atração principal do evento nesta quinta-feira, subindo ao palco a partir das 23h para encerrar mais um dia do festival. Antes do grupo liderado por Adam Levine, o público pode assistir à cantora brasileira Ludmilla, que abre as apresentações no palco principal a partir das 16h05.

às 18h15, a inglesa Joss Stone apresenta seus maiores hits. A artista entrou no line-up para substituir Liam Payne, que cancelou o show por problemas de saúde.

A música eletrônica também ganha espaço no palco principal hoje com a dupla The Chainsmokers, formada pelos DJs Alex Pall e Andrew Taggart, se apresenta a partir das 20h25. Os artistas são conhecidos pelo hit "Closer".

Já no Palco The One, o público assiste aos shows de Maria Rita, da cantora africana Angelique Kidjo, do músico Masego e do cantor Ne-Yo, dono de diversos sucessos que bombaram nos anos 2000, como "Miss Independent".

Apenas os shows dos palcos Skyline e do The One são transmitidos na íntegra pelo Multishow e Globoplay. O público que comparecerá ao evento também poderá assistir às apresentações dos palcos Factory, São Paulo Square e New Dance Order. Os portões são abertos às 14h. Os horários são de Brasília.

Palco Skyline

23h - Maroon 5

20h25 - The Chainsmokers

18h15 - Joss Stone

16h05 - Ludmilla

Palco The One

21h45 - Ne-Yo

19h20 -Masego

17h10 - Angelique Kidjo

15h - Maria Rita

Palco Factory

22h - Marvvilla

20h - Afrocidade

18h - Larissa Luz

16h - Hodari

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Ivan Lins

16h30 - São Paulo Big Band convida Paula Lima

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

21h25 - Shermanology

19h50 - Kerri Chandler Live

18h05 - Natasha Diggs Live Horn

16h35 - L_cio Plants Live

15h05 - Afterclapp x Shigara x Xaxim

Como assistir os shows ao vivo?

A transmissão do The Town fica por conta do Multishow e da plataforma de streaming Globoplay, que exibem tudo em tempo real. A Globo exibe apenas um compilado dos melhores momentos na madrugada, quando as apresentações em Interlagos já chegaram ao fim, às 01h30, horário de Brasília.

Pela televisão

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Pela internet

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: concluído o login ou cadastro, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘The Town - Sinal aberto’.

São quantos dias de festival The Town?

O festival The Town tem duração de cinco dias e será encerrado no domingo, 10, concluindo sua primeira edição. No sábado, o festival recebe a banda Foo Fighters como atração principal da noite, além de Yeah Yeah Yeahs, Garbage e Pitty. No The One, a festa fica por conta de Wet Leg, Barão Vermelho convida Samuel Rosa, Detonautas e Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai.

Bruno Mars retorna no domingo para mais uma apresentação. O palco Skyline também recebe IZA, H.E.R e Kim Petras. O pop brasileiro invade o The One com shows de Pabllo Vittar, Jão, Marina Sena e Glória Groove.

O The Town é realizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio. Por dia, o Autódromo recebe em média 100 mil pessoas. Todos os ingressos estão esgotados.

Veja o preço das comidas no The Town