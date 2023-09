Onde assistir The Town ao vivo agora: Post Malone, Demi Lovato e mais

Um dos festivais mais aguardados do ano, a primeira edição do The Town chegou e a partir deste final de semana o público poderá acompanhar as apresentações de diversos artistas renomados nos palcos do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os shows estão marcados para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro e quem não conseguiu ingresso para o evento pode assistir tudo diretamente de casa. Veja como e onde assistir The Town ao vivo e marque a programação na agenda!

Onde assistir ao The Town 2023 ao vivo?

O The Town vai ser exibido pela Globoplay e a Multishow. Então quem ficou de fora do evento ainda vai poder conferir tudo em tempo real em casa. Para conferir pelo canal da televisão a cabo, é preciso ter um pacote de TV por assinatura, mas para quem optar pela Globoplay, a boa notícia é que não precisará pagar nada por isso! A única exigência do site é a criação de uma conta gratuita na plataforma streaming, que pode ser feita rapidamente.

Os shows nos palcos secundários começam a partir das 15h, já os principais tem início depois das 16h00. Como a cobertura do Grupo Globo conta com entrevistas e comentaristas, começa um pouco antes das apresentações, às 14h25, segundo a programação oficial da Multishow.

Globoplay de graça

Passo 1 - A Globoplay vai liberar para não assinantes a transmissão do The Town, para isso você terá que criar uma conta gratuita antes. A primeira etapa é entrar na plataforma streaming com o link https://globoplay.globo.com/ e depois clicar em "entrar" na lateral superior direita;

Passo 2: na nova página, você clicará em "cadastre-se" e assim será redirecionado para uma formulário. Por lá, você preencherá com os seguintes dados pessoais: nome completo, data de aniversário, gênero, e-mail, senha que usará no site e local em que mora;

Passso 3 - Depois de confirmar que seus dados estão corretos, selecione a caixinha que confirma que você aceita os termos de uso do site e depois aperte "cadastrar";

Passo 4 - Agora com seu login e senha em mãos, entre na Globoplay na hora em que os shows do The Town vão começar e pesquise pelo evento na barra de busca, caso ele não apareça na página inicial do streaming. Depois, é só apertar "assista" e pronto, um playler será aberto na sua tela e você poderá assistir aos shows.

Em 4k ao vivo

Caso prefira assistir os shows do The Town na melhor qualidade de imagem possível, a Globoplay oferece uma exibição exclusiva em 4k. No entanto, este conteúdo está disponível apenas para assinantes do pacote Globoplay + Canais ao vivo. Se você quiser contratar este serviço, é só usar sua conta gratuita e então clicar em "assine já" na página inicial da plataforma.

Vá na opção do plano, que custa R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 37,90 com o plano anual, e informa uma forma de pagamento. Depois que já estiver tudo certo com sua conta, o conteúdo será liberado.

Televisão

Quem preferir assistir pela televisão poderá conferir o The Town pela Multishow, mas o acesso ao canal é restrito a quem tem uma TV por assinatura em casa. Se você já tem a sua, é só conferir se o canal está disponível no pacote que você assina. Caso não o tenha, pode entrar em contato com a empresa que presta serviço na sua casa e contratá-lo. Os valores vão mudar de acordo com cada região e fornecedora de sinal.

Canal Multishow

SKY – 42 e 442 (HD)

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Confira - O que pode levar no The Town e 25 itens proibidos no festival de SP

Melhores momentos vão passar na Globo

Quem não conseguir assistir ao The Town ao vivo pela Globoplay ou Multishow, ou mesmo se quiser apenas rever algumas das apresentações, poderá conferir alguns trechos na TV Globo na madrugada. O canal vai exibir os melhores momentos dos sábados depois do Altas Horas, nos domingos, depois do Vai que Cola, e na quinta-feira, após o Conversa com o Bial.

Você pode assistir pela sua televisão, sintonizando na TV Globo, ou conferir pela aba "Agora na TV" da Globoplay. Ela transmite o canal em tempo real e permite que usuários de contas gratuitas a acessem.

Programação da TV Globo

Melhores momentos do sábado, 2 de setembro: 00h00

Melhores momentos do domingo, 3 de setembro: 00h25

Melhores momentos da quinta-feira, 7 de setembro: 01h30

Melhores momentos do sábado, 9 de setembro: 00h00

Melhores momentos do sábado, 10 de setembro: 0025

Programação de Shows do The Town

O evento vai receber grandes nomes da musical nacional e internacional na programação. O The Town se separou em quatro palcos, o Skyline, The One, SP Square, New Dance Order e Factory, que estão recheados de apresentações que prometem marcar o festival. No sábado, 2 de setembro, os nomes mais aguardados da noite são Post Malone, Demi Lovato e Iggy Azalea. Entre os nomes brasileiros, se destacam os Racionais, Criolo, Orochi, Izzy e outros.

No dia seguinte, os palcos princiapsi do evento recebem Luisa Sonza, Alok, Bebe Rexha e o muito esperado Bruno Mars. Também aparecerão Lia Clark, Ney Matogrosso, Matuê e Seu Jorge.

No feriadão de 7 de setembro, o público poderá conferir shows de Ludmilla, Marron 5, The Chainsmokers, Maria Rita, Ne-yo, entre muitos outros. O festival retorna no próximo fim de semana, dia 9, com Pitty, Foo Fighters, Mc Don Juan, Detonautas, e termina no dia 10 de setembro, domingo, com Iza, Bruno Mars mais uma vez, Marina Sena, Kim Petras, Pabllo Vittar, Gloria Groove e muitos outros.

Veja a programação completa do The Town:

Sábado, 2 de setembro

Palco Skyline

16h05 – MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

18h15 – Iggy Azalea

20h25 – Demi Lovato

23h00 – Post Malone

Palco The One

15h00 – Tasha & Tracie convida Karol Conka

17h10 – Orochi convida Azzy

19h20 – Criolo convida Planet Hemp

21h45 – Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Palco SP Square

15h00 – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Alma Thomas

18h30 – Hermeto Pascoal

20h30 – Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 – Forro red light e o baile encanado

16h35 – Klean vs Klap

18h05 – Deekapz x Vhoor

19h50 – Osgemeos, “Uma Experiência”

21h25 – Tropkillaz “10 Anos”

23h30 – Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

Palco Factory

16h00 – Urias

18h00 – Caio Luccas

20h00 – Kayblack

22h00 – Teto

Domingo, 3 de setembro

Palco Skyline

16h05 – Luisa Sonza

18h15 – Alok

20h25 – Bebe Rexha

23h00 – Bruno Mars

Palco Factory

16h00 – Lia Clark

18h00 – Veigh

20h00 – Wiu

22h00 – Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15h00 – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

18h30 – Jonathan Ferr

20h30 – Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 – Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16h35 – Noporn Live

18h05 – Vitalic

19h50 – Paul Kalkbrenner Live

21h25- Ellen Allien X Badsista

23h30 – Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Palco The One

15h00 – Matuê convida O Nordeste

17h10 – Ney Matogrosso

19h20 – Leon Bridges

21h45 – Seu Jorge

Quinta-feira, 7 de setembro

Palco Skyline

16h05 – Ludmilla

18h15 – Joss Stone

20h25 – The Chainsmokers

23h00 – Maroon 5

Palco The One

15h00 – Maria Rita

17h10 – Angelique Kidjo

19h20 – Masego

21h45 – Ne-Yo

Palco São Paulo Square

15h – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Paula Lima

18h30 – Ivan Lins

20h30 – Stanley Jordan

Palco Factory

16h00 – Hodari

18h00 – Larissa Luz

20h00– Afrocidade

22h00 – Marvvilla

Palco New Dance Order

15h05 – Afterclapp x Shigara x Xaxim

16h35 – L_cio Plants Live

18h05 – Natasha Diggs Live Horn

19h50 – Kerri Chandler Live

21h25 – Shermanology

23h30 – Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

Sábado, 9 de setembro

Palco Skyline

16h05 – Pitty

18h15 – Garbage

20h25 – Yeah Yeah Yeahs

23h00 – Foo Fighters

Palco Factory

16h00 – Grag Queen

18h00 – Mc Dricka

20h00 – Yunk Vino

22h00 – MC Don Juan

Palco The One

15h00 – Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

17h10 – Detonautas

19h20 – Barão Vermelho convida Samuel Rosa

21h45 – Wet Leg

Palco São Paulo Square

15h00 – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

18h30 – Hamilton de Holanda

20h30 – Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15h05 – Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

16h35 – Aerea Live

18h05 – Renato Cohen Live

19h50 – Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

21h25 – Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

23h30 – Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Domingo, 10 de setembro

Palco Skyline

16h05 – Iza

18h15 – Kim Petras

20h25 – H.E.R.

23h00 – Bruno Mars

Palco Factory

16h00 – N.I.N.A

18h00 – Cynthia Luz

20h00 – Tassia Reis

22h00 – Xênia França

Palco The One

15h00 – Marina Sena canta Gal Costa

17h10 – Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

19h20 – Gloria Groove

21h45 – Jão

Palco São Paulo Square

15h00 – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

18h30 – Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

20h30 – Richard Bona

Palco New Dance Order

15h05 – Dj Mau Mau B2b Etcetera

16h35 – Paradise Guerrilla

18h05 – Lion Babe

19h50 – Crazy P Soundsystem

21h25 – Darren Emerson & Gui Boratto Live

23h30 – Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

Leia também - Preço das comidas no The Town: quanto custa comer no festival?