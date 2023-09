Horários dos shows do The Town hoje e como assistir ao vivo o 1º dia

Horários dos shows do The Town hoje e como assistir ao vivo o 1º dia

O primeiro dia do festival The Town acontece neste sábado, 2, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Logo na estreia do evento, o público assistirá a shows de Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea e o trio MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho no palco principal, além das apresentações dos demais palcos.

Que horas são os shows do The Town?

Os shows de sábado do The Town começam às 15h (horário de Brasília) nos palcos secundários e às 16h no principal. As apresentações serão transmitidas pelo Multishow e Globoplay ao vivo.

No The One, segundo maior palco do evento, a dupla Tasha & Tracie abre as apresentações às 15h - elas dividem o espaço com a cantora Karol Conká, que chega cantando seus maiores hits.

Os shows seguem com Orochi e Azzy, Criolo e Planet Hemp e termina com Racionais MC's & Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Já no Skyline, onde se apresentam os principais nomes da noite, quem abre as apresentações é MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho.

A primeira atração internacional é a rapper Iggy Azalea. Depois, sobe ao palco a cantora Demi Lovato. O headliner da noite é Post Malone, que fecha o primeiro dia de festival.

Confira que horas abrem os portões

Palco Skyline | Horários dos shows do The Town

23h - Post Malone

20h25 - Demi Lovato

18h15 - Iggy Azalea

16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

Palco The One | Horários dos shows do The Town

21h45 - Racionais MC's & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

19h20 - Criolo convida Planet Hemp

17h10 - Orochi convida Azzy

15h - Tasha & Tracie convida Karol Conka

Palco Factory | Horários dos shows do The Town

22h - Teto

20h - Kayblack

18h - Caio Luccas

16h - Urias

Palco SP Square | Horários dos shows do The Town

20h30 - Esperanza Spalding

18h30 - Hermeto Pascoal

16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order | Horários dos shows do The Town

23h30 - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

21h25 - Tropkillaz “10 Anos”

19h50 - Osgemeos, "Uma Experiência"

18h05 - Deekapz x Vhoor

16h35 - Klean vs Klap

15h05 - Forro red light e o baile encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

Horários de Brasília*

Programação de shows do festival

Além de sábado, o The Town ainda tem mais quatro dias de festival. No domingo, 3, a grande atração da noite é o cantor Bruno Mars. O americano fecha o palco Skyline apresentando seus grandes hits, incluindo "Just The Way You Are", "24k Magic" e "That's what I Like". Também se apresentam no mesmo dia Bebe Rexha e os brasileiros Alok e Luísa Sonza.

Já no Palco The One, se apresentam Matuê + O Nordeste, Ney Matogrosso, Leon Bridges e Seu Jorge. As apresentações também são transmitidas.

O festival volta na quinta-feira, 7, feriado, com Maroon 5, The Chainsmokers, Joss Stone e Ludmilla no Skyline. O destaque do palco The One neste dia é o americano Ne-Yo.

O sábado é dia de rock! A festa fica por conta das bandas Foo Fighters, Yeah Yeah Yeahs, Garbage e da cantora Pitty no palco principal.

O The Town se encerra no domingo, 10, com mais um show de Bruno Mars, além de H.E.R., Kim Petras e Iza. O pop brasileiro invade o The One com Marina Sena, Pabllo Vittar + Liniker e Jup do Bairro, Gloria Groove e Jão.

Como assistir o The Town ao vivo?

A transmissão será feita ao vivo pelo Multishow e Globoplay. É possível assistir pela televisão ou online, gratuitamente, já que o sinal estará liberado para não assinantes. A Globo transmite apenas os melhores momentos durante a madrugada.

Pela televisão: Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Pela internet:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo.

2- Clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro.

3- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.