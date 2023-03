Pulseira cria mar de luzes no show do Coldplay - Foto: Reprodução/Instagram/@coldplay/@stevieraegibbs

Pulseira do Coldplay funciona fora do estádio?

A pulseira do Coldplay, entregue a todos os fãs antes do início do show, já virou a marca registrada das apresentações do grupo britânico. Chamados de 'Xylobands', os acessórios seguem comandos programados por computadores apenas enquanto os músicos estão no palco.

Por isso, o Coldplay pede que os fãs devolvam a pulseira depois do show já que elas não funcionam fora do estádio. As Xylobands possuem 7 luzes de LED e são compatíveis apenas com a tecnologia usada nas apresentações, controlada pela equipe da banda.

O acessório é acionado por infravermelho à distância. Também são espalhados transmissores à prova d'água para que haja a comunicação com a pulseira do Coldplay. Portanto, depois do show, ela não terá mais utilidade em outros lugares. Os fãs que optam por levar o item consigo vão ter apenas uma recordação da apresentação.

O item é usado nos shows da banda há mais de dez anos. O Coldplay iniciou o uso das pulseiras durante a turnê do álbum Mylo Xyloto (2011), criando um belo mar de luzes na plateia. Antes limitada às turnês, a banda agora estendeu o uso dos acessórios para festivais, como no Rock in Rio em 2022.

A pulseira do Coldplay troca de cor conforme as músicas do setlist. Durante o hit 'Yellow', por exemplo, as luzes ficam todas amarelas. Em 'A Sky Full Of Stars', as cores se revezam entre o branco e azul e piscam no ritmo da música. Elas também acendem formando alguns desenhos, como o de um coração durante uma das faixas românticas.

Em relação à ciclagem das pulseiras, São Paulo é a cidade que menos devolveu o item até agora com uma taxa de 79%. A capital paulista perde no percentual de devolução para Buenos Aires, na Argentina (94%), Santiago, no Chile (86%) e Bogotá, na Colômbia (85%).

Veja o efeito da pulseira do Coldplay no show:

QUE CORAL FOI ESSE, QUE SHOW SENSACIONAL

Qual o próximo show do Coldplay?

O Coldplay ainda tem mais sete shows no Brasil. A banda, que já realizou quatro apresentações no Estádio do Morumbi, sobe ao palco mais duas vezes na capital paulista neste final de semana e depois segue para Curitiba e Rio de Janeiro.

Todos os ingressos para as apresentações da banda no país já estão esgotados. Os shows inicialmente aconteceriam em outubro, mas precisaram ser remarcados após Chris Martin ser diagnosticado com uma infecção pulmonar.

A turnê do álbum 'Music of The Spheres', que já arrecadou mais de U$ 1 bilhão, ainda tem uma série de shows marcados na Europa. O Coldplay segue para Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, Dinamarca, entre outros países europeus. Há também novas apresentações nos Estados Unidos e Canadá.

Shows no Brasil:

- São Paulo: 17 e 18 de março às 20h30, Estádio do Morumbi

- Curitiba: 21 e 22 de março às 20h30, Estádio Couto Pereira

- Rio de Janeiro: 25, 26 e 28 de março às 21h, Estádio Nilton Santos - Engenhão