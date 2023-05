MITA Festival: programação e como assistir os shows AO VIVO hoje – 28/05

Festival teve primeiro dia de shows no Rio de Janeiro no sábado e segue com programação no domingo.

O MITA Festival 2023 caminha para seu segundo dia neste domingo, 28 de maio, e terá shows com artistas nacionais e internacionais na line up. Quem não está no Rio de Janeiro para acompanhar as atrações de perto poderá conferir tudo diretamente do sofá de casa com a transmissão ao vivo do evento pela Multishow e Globoplay.

Como assistir o MITA Festival ao vivo

Como vários outros grandes festivais no país, a Multishow vai transmitir todos os shows do MITA Festival ao vivo. Para quem não tem televisão por assinatura em casa, poderá conferir a exibição pela Globoplay.

ATENÇÃO: na plataforma streaming, o conteúdo será disponibilizado apenas para os clientes do plano “Globoplay + canais ao vivo”.

Pela televisão

Caso tenha TV a cabo em casa e possua o canal da Multishow em plano de assinatura, é só sintonizar no canal no horário dos shows. Se você não for assinante do pacote, entre em contato com a empresa que presta serviço na sua região e confira valores.

Número da Multishow

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Online na Globoplay

Passo 1: para assistir a transmissão da Multishow pela Globoplay, você precisa ter o pacote “Globoplay + canais ao vivo”. Caso ainda não seja cliente, você precisará entrar no site https://globoplay.globo.com/ e clique em “entrar” na lateral direita. Busque pelo botão “cadastre-se” e espere ser redirecionado para um formulário de inscrição;

Passo 2: você terá que informar o seu nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site, gênero, país, cidade e estado em que mora. Depois, finalize ao concordar com os temos de uso e política de privacidade do site e apertar o botão “cadastrar”;

Passo 3: você já tem cadastro no site, agora é hora de assinar o pacote que precisa para conferir os shows do MITA Festival ao vivo na Multishow. Para isso, na página inicial da plataforma streaming você vai clicar na Vitrine Globoplay (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay). Selecione o pacote “Globoplay + canais ao vivo”, e escolha se quer pagar R$ 49,90 por mês ou prefere a opção de 12x de R$ 42,90 no plano anual.

Passo 4: após informar sua forma de pagamento, você já terá conta ativa no site e poderá conferir o conteúdo. Para assistir aos shows do MITA Festival, é só clicar na aba “ao vivo” no horário indicado e clicar no canal Multishow!

Após a exibição ao vivo, a plataforma disponibiliza os shows na página oficial do evento no site. Por enquanto, estão lá os shows de Lana del Rey e Planet Hemp Conv. Tropkillaz no primeiro dia do MITA Festival. Este conteúdo também é exclusivo para os assinantes do pacote.

Programação do MITA Festival – Domingo, 28 de maio

A banda britânica Florence + The Machine é um dos destaques do show deste domingo, 28 de maio. Além disso, também vão se apresentar Sabrina Carpenter, Haim, NX Zero, entre outros. Confira os horários.

Palco Corcovado

13h00 – Carol Biazin

15h10 – Scracho convida Baia

17h30 – HAIM

20h20 – Florence + The Machine

Palco Deezer

12h00 – Jean Tassy & Yago Oproprio

14h00 – Sabrina Carpenter

16h20 – NX Zero

18h50 – The Mars Volta

