Paul McCartney tem show extra em SP: ingressos e valores

Um dos artistas mais renomados do mundo, o cantor Paul McCartney, 81 anos, se apresentará no Brasil com a turnê Got Back no Brasil. Com o sucesso das vendas em São Paulo, o músico anunciou um show extra, marcado para o dia 7 de dezembro. Confira datas, valores e detalhes do evento.

Como comprar ingressos para os shows de Paul McCartney em São Paulo

Os ingressos do público geral para o show extra de Paul McCartney em São Paulo começarão a ser vendidos neste sábado, 12 de agosto, a partir das 15h00, diretamente no site da Eventim, empresa que organiza o evento. A pré-venda, exclusiva para os clientes do Banco BRB já está em andamento.

Quem optar por visitar a bilheteria oficial - no estádio Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP) - para comprar o ingresso físico, as vendas começarão uma hora mais tarde, a partir das 16h00. Os valores dos ingressos são os mesmos online e na bilheteria física, a diferença é que pelo site é feito a cobrança da taxa de conveniência.

A cidade de São Paulo é a única que até agora ganhou show extra, Paul McCartney se apresentará nos dia 7 de dezembro, quinta-feira, e também 9 de dezembro, sábado. Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte terão um show cada, por enquanto. A última vez que Paul veio ao Brasil foi em 2019.

Os valores dos shows variam de R$ 150 a R$ 990 (há diferença de valor entre algumas cidades) e a faixa etária do evento é de 16 anos. Algumas regras foram estabelecidas para venda: o limite de ingressos de inteira é de 6 por pessoa, já a meia-entrada é limitada a 2 por CPF. É possível parcelar em até 10x com juros pelo site, já na bilheteria física não há parcelamento.

Valores dos ingressos dos shows de Paul McCartney em São Paulo (show oficial e extra)

Pista Premium: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00

Pista: Meia R$ 325,00 - Inteira R$ 650,00

Cadeira Inferior: Meia R$ 390,00 - Inteira R$ 780,00

Cadeira Superior: Meia R$ 210,00 - Inteira R$ 420,00

Hot Vip Package: $1350 (em dólar) dá direito a ingresso da pista premium, acesso para a passagem de som, merchandising, entre outros

Veja também - Com show de Taylor Swift no Alianz em novembro, onde o Palmeiras vai jogar?

Outros shows de Paul McCartney no Brasil

Os shows de Paul McCartney em Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte ainda não estão esgotados no site da Eventim e você pode conseguir ingresso para conferir o ex-beatle no final do ano.

Brasília

O show de Paul McCartney em Brasília será no dia 30 de novembro, quinta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha.

Pista Premium: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00

Pista: Meia R$ 325,00 - Inteira R$ 650,00

Cadeira Inferior: Meia R$ 375,00 - Inteira R$ 750,00

Cadeira Superior: Meia R$ 250,00 - Inteira R$ 500,00

Hot Vip Package: $1350

Belo Horizonte

O cantor vai passar por Minas Gerais no dia 3 de dezembro, domingo, e se apresentará na Arena MRV.

Pista Premium: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00 (ESGOTADO)

Pista: Meia R$ 325,00 - Inteira R$ 650,00

Cadeira Inferior Leste e Oeste: Meia R$ 390,00 - Inteira R$ 780,00

Cadeira Nível Superior Sul: Meia R$ 300,00 - Inteira R$ 600,00

Cadeira Superior: Meia R$ 240,00 - Inteira R$ 480,00

Hot Vip Package: $1350

Curitiba

O show de Curitiba será realizado no dia 13 de dezembro, quarta-feira, e será no Estádio Couto Pereira.

Pista Premium: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00

Pista: Meia R$ 260,00 - Inteira R$ 520,00

Cadeira Pro Tork: Meia R$ 390,00 - Inteira R$ 780,00 (ESGOTADO)

Cadeira social Inferior: Meia R$ 390,00 - Inteira R$ 780,00 (ESGOTADO)

Cadeira social Superior: Meia R$ 390,00 - Inteira R$ 780,00 (ESGOTADO)

Arquibancada: Meia R$ 220,00 - Inteira R$ 440,00

Hot Vip Package: $1350

Rio de Janeiro

O último show de Paul McCartney no Brasil será no Rio de janeiro, no dia 16 de dezembro, sábado, no Maracanã.

Pista Premium: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00 (ESGOTADO)

Pista: Meia R$ 325,00 - Inteira R$ 650,00

Cadeira Inferior Leste e Oeste: Meia R$ 340,00 - Inteira R$ 680,00 (ESGOTADO)

Cadeira Superior Leste: Meia R$ 210,00 - Inteira R$ 420,00 (ESGOTADO)

Cadeira Superior Sul: Meia R$ 150,00 - Inteira R$ 300,00 (ESGOTADO)

Cadeira Superior Nível 5: Meia R$ 150,00 - Inteira R$ 300,00

Maracanã Mais Leste: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00 (ESGOTADO)

Maracanã Mais Oeste: Meia R$ 495,00 - Inteira R$ 990,00

Hot Vip Package: $1350

Leia também - John Lennon: 12 curiosidades sobre o ex-Beatle