Que dia é o show da Taylor Swift no Brasil? Programação atualizada

Taylor Swift chegou ao Brasil e vai fazer seis apresentações com sua nova turnê, a badalada The Eras. Que dia é o show da Taylor Swift? De 17 a 26 de novembro de 2023, a cantora dividirá apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo - que estão esgotadas desde junho.

Shows da Taylor Swift no Rio de Janeiro em 2023

O primeiro show de Taylor Swift no Brasil será no dia 17 de novembro, sexta-feira, no Engenhão, Rio de Janeiro. Os dois outros concertos da loira na cidade maravilhosa serão no fim de semana, 18 e 19 de novembro, sábado e domingo, também no estádio do Botafogo.

Os ingressos no Rio de Janeiro variaram de R$ 240 a R$ 950, todos os shows estão marcados para começar às 19h30 (horário de Brasília) e contarão com três horas de duração. Na apresentação, a loira trará as canções mais famosas das várias eras de sua carreira, dividindo o concerto por álbuns. Ela cantará hits como I Knew You Wew Trouble, You Belong With Me, Love Story, 22, entre outras, na setlist.

Esta não é a primeira vez que Taylor Swift pisa no Rio de Janeiro, em 2012, a loira esteve no país para divulgar seu álbum Red. Ela não trouxe sua turnê, mas fez um show pocket (curto) privado para alguns fãs convidados e membros da imprensa que contava com menos de dez músicas.

A divulgação da loira também fez com ela passasse por alguns programas brasileiros, como o extinto TV Xuxa, da Globo, em que ela apresentou as faixas We are Never Getting Back Together e Long Live, cedeu entrevista a Eliana, do SBT, e também lançou uma música com a cantora Paula Fernandes, nome em alta do sertanejo na época. As duas dividiram a faixa Long Live, que era cantada parte em inglês por Taylor e parte em português por Fernanda.

Desde então, Taylor nunca mais retornou ao Brasil. Ela marcou shows no país para julho de 2020, para a turnê Lover Fest, do álbum Lover (2019), mas com a pandemia do covid-19, as apresentações foram canceladas. Anos depois, em 2023, com os concertos e festivais de volta, Taylor Swift anunciou a The Eras Tour, que começou nos Estados Unidos, segue agora pela América Latina e depois partirá para a Europa.

Shows no Rio - Engenhão

17/11, sexta-feira - 19h30

18/11, sábado - 19h30

19/11, domingo - 19h30

Shows da Taylor Swift em São Paulo em 2023

Depois que deixar o Rio de Janeiro, Taylor Swift pisará em São Paulo. O primeiro concerto na cidade da garoa será no dia 24 de novembro, sexta-feira, no Allianz Parque. As demais apresentações serão nos dias 25 e 26 de novembro, sábado e domingo. Assim como os shows da loira no Rio, o horário para a famosa subir ao palco está marcado para às 19h30 (horário de Brasília).

Tanto nos shows do Rio quanto de São Paulo, os portões serão abertos às 16h00 para o público. Já quem comprou pacote VIP poderá entrar entre 15h00 e 15h45 para garantir um lugar melhor no estádio. Os ingressos para os shows de Taylor Swift em São Paulo começaram em R$ 190 e chegaram até R$ 1050, um pouco mais caro do que os tickets vips do Rio de Janeiro.

Para a The Eras Tour, o estádio do Allianz ficou dividido entre Pista Premium, Cadeira Inferior, Cadeira Superior, além de Cadeira Inferior Norte A e B e Cadeira Superior Norte A e B, que possuem apenas visão parcial do palco, diferente do Engenhão, em que todos os setores conseguem ver o palco de maneira completa.

Shows em São Paulo - Allianz Parque

24/11, sexta-feira - 19h30

25/11, sábado - 19h30

26/11, domingo - 19h30

