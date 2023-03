Como chegar no Lollapalooza 2023: 4 opções para não ter perrengue

A melhor maneira de como chegar no Lollapalooza 2023 é utilizando o transporte público, já que não há estacionamento no local e o evento costuma gerar grande trânsito na região. Os ônibus e trens de São Paulo vão entrar em esquema especial para atender o público que comparecerá ao festival. Os portões abrem às 11h nos três dias.

Como chegar no Lollapalooza de trem?

A estação mais próxima do Autódromo de Interlagos é a Linha 9- Esmeralda da CPTM, situada a 800 metros da entrada do Lollapalooza 2023. Basta descer na estação 'Autódromo' e andar até os portões de entrada - as ruas no entorno ficam fechadas e há dezenas de placas indicando o caminho correto.

É possível fazer integração com as linhas 4-Amarela, na estação Pinheiros; 5-Lilás, em Santo Amaro; e 8-Diamante, nas estações Presidente Altino e Osasco do metrô e CPTM.

O horário para a entrada na estação Autódromo foi estendida até às 01h para atender ao público. É recomendado comprar os bilhetes de embarque de ida e volta antecipadamente para evitar filas. O preço da passagem é de R$4,40.

Venha para o #LollaBR de trem! A melhor maneira de ir e voltar do Autódromo de Interlagos é de trem, descendo na Estação Autódromo (Linha 9 - Esmeralda). Estamos cientes sobre a paralisação das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, em função da greve. pic.twitter.com/4zovixldPK — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 24, 2023

Como ir ao Lollapalooza de ônibus?

A região contará com duas linhas especiais de ônibus, uma na idade e outra na volta, com diferentes horários de funcionamento. As informações foram divulgadas no site da Prefeitura de São Paulo.

Ida

Linha especial 606F-10 Circular Lollapalooza-Autódromo

Horário de funcionamento: sábado e no domingo, das 9h às 16h.

Ponto inicial: Rua Plínio Schmidt, oposto ao nº 277 - ao lado da Estação Autódromo.

Trajeto sentido único: Rua Plínio Schmidt, Pça. Automóvel Clube Paulista, Av Feliciano Correia, Av. Jacinto Júlio, Av. do Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, Av. João Paulo da Silva, Rua Manoel de Teffé, Rua Pedro Santa Lúcia, Rua Djalma Pessolato, Rua João Baptista Cataldo e Rua Plínio Schmidt.

Volta

Linha especial 607L-10 Autódromo de Interlagos-Term. Santo Amaro

Horário de funcionamento: sexta-feira e no sábado, das 22h à 1h; no domingo, das 21h à 1h

Ponto inicial: Av. Jacinto Júlio, oposto ao n.º 34 – ao lado do portão K/9

Ponto final: Terminal Santo Amaro, plataforma A (PMV 06).

Trajeto ida: Av. Jacinto Júlio, rotatória, R. Justino Nigro, R. Plínio Schmidt, R. João Baptista Cataldo, acesso e Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, acesso, Av. Padre José Maria e Term. Santo Amaro.

Trajeto volta: Term. Santo Amaro, Av. Padre José Maria, Av. Barão do Rio Branco, R. Suzana Rodrigues, Al. Santo Amaro, Pça. Dom Francisco de Souza, Av. Vítor Manzini, Ponte do Socorro, Lgo. do Socorro, Av. de Pinedo, R. Nossa Senhora do Socorro, R. Mendel, R. Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Interlagos, Pça. Moscou, Av. do Jangadeiro e Av. Rubens Montanaro de Borba.

Como chegar no Lollapalooza 2023 com o transfer oficial

O Lollapalooza também oferece um serviço de transfer com saídas hotel Hilton Morumbi (Av. das Nações Unidas, 12901, Brooklin Paulista) e do Transamerica Higienópolis (R. Alagoas, 974, Higienópolis) a custo de R$150 por pessoa.

É possível adquirir o serviço pela internet no site oficial do Lollapalooza. Entre na aba 'Produtos' e depois em 'Transfer'. Os bilhetes são vendidos mediante disponibilidade.

De táxi ou carro por aplicativo

Haverá um bolsão para táxis na Avenida Senador Teotônio Viela, entre as avenidas do Jangadeiro e Interlagos, no portão A do Lollapalooza Brasil, de acordo com informações publicadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O público que optar por ir e voltar com motoristas de aplicativo e veículos particulares podem utilizar os seguintes pontos de encontro:

Rua Armando Vieira x Avenida Jair Ribeiro da Silva;

Avenida José Carlos Pace – após Praça Enzo Ferrari;

Av. Antônio Barbosa Sandoval – sentido Av. Atlântica, após Av. Rio Bonito.

Quais ruas vão estar interditadas?

Além de saber como chegar no Lollapalooza 2023, é importante ficar atento às ruas que vão estar interditadas durante a realização do evento.

Segundo a CET, o bloqueio das ruas acontece em horários diferentes. Na Operação Entrada, que começa na sexta e vai até domingo, a partir das 6h, os trechos interditados são:

Avenida Senador Teotônio Vilela, entre as avenidas Jangadeiro e Interlagos;

Rua Jaquirana; Rua Plínio Schmidt entre a Praça do Automóvel Clube Paulista e Rua Justino Nigro;

Avenida Feliciano Correia (sentido Autódromo CPTM/Rua Plínio Schmidt);

Acesso da Avenida Jair Ribeiro da Silva para a Avenida Feliciano Correia.

Na operação saída, a partir das 20h, haverá interdições sentido Avenida Jacinto Júlio. A CET recomenda as seguintes alternativas:

Os veículos oriundos das avenidas Justino Nigro e Feliciano Correia, com destino às ruas Djalma Pessolato, Cristian Heins e Artur Nascimento Jr., poderão seguir pelas ruas Justino Nigro e Pedro Machado de Melo;

Os veículos oriundos Avenida Jair Ribeiro da Silva com destino às ruas Pedro de Santalúcia e Manuel de Teffé, poderão seguir pela Rua João Baptista Cataldo ou Avenida João Paulo da Silva.

Tem estacionamento no Lollapalooza?

Não há estacionamento disponível no Lollapalooza Brasil. É por isso que a organização do evento e a CET recomendam que o público dê prioridade para o transporte público.

O público que optar por ir ao evento com carros particulares ou aplicativos pode marcar pegar táxis e outros veículos nos pontos de encontro citados acima e se atentar às ruas interditadas.

