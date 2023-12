Primavera Sound 2023 transmissão: onde assistir o festival?

O aguardado Primavera Sound da início a sua segunda edição neste sábado, 2 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, São Paulo. O evento trará atrações nacionais e internacionais e poderá ser acompanhado também por quem ficou sem ingresso, em uma transmissão ao vivo do grupo Globo.

Como assistir o Primavera Sound ao vivo?

Quem não for conferir o Primavera Sound diretamente do Autódromo de Interlagos terá a chance de assistir pela Multishow e a Globoplay, com transmissão ao vivo que começará neste sábado a partir das 16h35, segundo a plataforma. Com isso, percebe-se que o festival não será exibido por completo, já que terá shows a partir do 12h30.

Multishow

Para assistir a transmissão da Multishow do Primavera Sound é possível conferir o show pela televisão ou internet. No caso dos que preferem a tela grande, é só sintonizar na TV fechada, se for cliente de algum serviço, é claro. Os que ainda não possuem o canal em seu pacote, é possível entrar em contato com a empresa prestadora e contratá-lo.

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Já os que não são assinantes de TV por assinatura, podem contratar o canal pela Globoplay. É só acessar a plataforma, fazer um cadastro e na hora de selecionar o plano escolher a opção "Globoplay + Canais ao Vivo", que custa R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 37,90 com a promoção da black friday que ainda está em vigor no site.

Na hora em que for começar a transmissão do Primavera Sound, é só entrar na Globoplay, ir na aba "ao vivo" e procurar pela Multishow na lista de canais.

Globoplay

Os assinantes da Globoplay poderão conferir a transmissão ao vivo do Primavera neste sábado. Quem ainda não tem conta no serviço pode criar um perfil agora mesmo, o processo é rápido e simples, exigindo apenas alguns dados pessoais.

Passo 1 - Vá no endereço https://globoplay.globo.com/ e depois clique na aba lateral superior em "assine já";

Passo 2 - Em seguida, escolha um dos planos, que variam de R$ 12,90 a R$ 89,90, e oferecem diferentes benefícios, e então na nova página clique em "criar conta";

Passo 3 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, entre outros dados. Para finalizar o processo, selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então em "cadastrar";

Passo 4 - Antes de finalizar o processo, será necessário informar uma forma de pagamento e depois a conta estará liberada;

Passo 5 - Na hora da transmissão do Primavera Sound, será possível encontrar a live na aba dos canais ao vivo ou buscando pelo conteúdo na barra de pesquisa.

O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria do Globoplay nesta manhã de sábado para saber se os usuários com conta gratuita no streaming terão acesso a transmissão da plataforma, mas não obteve resposta.

No entanto, geralmente a transmissão da Globoplay de festivais, como o Lollapalooza, Rock in Rio e The Town costuma liberar acesso para não assinantes, então vale a pena conferir a plataforma no horário dos shows para ter certeza.

Horário - Programação de shows de hoje do Primavera Sound

O Primavera Sound contará com muitos shows neste sábado, desde atrações nacionais a internacionais de diversos gêneros para alegrar o público. Entre os nomes mais esperados da noite estão os headliners do palco Corona, que contará com a presença da banda sueca The Hives, a brasileira Marisa Monte e a banda americana The Killers, que fechará a noite.

Lembrando que os shows começam às 12h30, mas a transmissão da Multishow e da Gloobplay só terá início às 16h35. Veja a programação completa:

Palco Barcelona

-12h30 - 13h: Àiyé

-13h50 - 14h35: OFF!

-15h40 - 16h30: Metric

-17h40 - 18h30: Cansei de Ser Sexy

-19h50 - 21h20: Pet Shop Boys Palco São Paulo -13h00 - 13h30: Slipmami

-14h10 - 15h: Marina Herlop

-15h40 - 16h30: Dorian Electra

-17h20 - 18h10: Slowdive

-19h15 - 20h20: Kelela

-21h00 - 22h05: MC Bin Laden Palco Corona -13h05 - 13h35: Getúlio Abelha -14h40 - 15h30: Black Midi

-16h40 - 17h30: The Hives

-18h40 - 19h40: Marisa Monte

-21h35 - 23h05: The Killers

TNT Club -14h00 - 15h30: Carola

-15h30 - 17h: Cherolainne

-17h - 18h30: L_cio

-18h30 - 19h30h: DJ Playero

-19h30 - 20h30: DJ Gabriel do Borel convida Rebecca

-20h30 - 22h00: Vhoor

-22h00 - 23h: Hi-Tech Confira - Quer fazer a Retrospectiva do Spotify 2023? Veja passo a passo

Ainda dá para comprar ingresso?

O site oficial do Primavera Sound não tem mais ingressos para este sábado, 2, mas ainda vende tickets para os shows do domingo, 3. Estão disponíveis ingressos inteiros, meia-estudante e também meia para clientes do pago patrocinador do evento das modalidades comum e vip.

Os valores variam de R$ 594,00 e R$ 2.188,00 e é importante saber que compras pelo site cobram taxa de conveniência de até 20% em cima do valor do ingresso. Quem for comprar precisa acessar o endereço https://www.primaverasound.com/pt/sao-paulo e ter uma conta registrada no site da Tickets For Fun, responsável pela venda, para conseguir finalizar a compra.

Leia também - Veja as atrações confirmadas no Rock in Rio 2024 até agora