Programação Lollapalooza 2022 dia 27 e como assistir em casa

Aguardado por muitos com ansiedade, o festival de música vai chegar ao fim hoje (27). Para quem se prepara para se despedir da atração, é hora de acompanhar os últimos shows programação Lollapalooza 2022 do dia 27. Confira também como assistir tudo se você não garantiu o seu ingresso e está em casa.

Programação Lollapalooza 2022 dia 27

A programação do Lollapalooza 2022 contará com atrações nacionais e internacionais neste domingo (27), como Lagum, Fresno, Gloria Groove, DJ Alesso, Martin Garrix e muitos outros. No show de encerramento, o Foo Fighters foi substítuido por Planet Hemp e Emicida.

Palco Budweiser

Lagum: 12h00 – 12h50

Rashid: 13h45 – 14:45

Idles: 15h55 – 16h55

The Libertimes: 18h05 – 19h05

Encerramento – Planet Memp, Emicida e convidados: DJ NYack, DJ Kl Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael: 20h30 – 22h30

Palco Onix

Aliados: 12h55 – 13h40

Fresno na programação do Lollapalooza 2022 dia 27: 14h50 – 15h50

Black Pumas: 17h00 – 18h00

Martin Garrix: 19h10 – 20h25

Palco Adidas

Menores Atos: 12h00 – 12h50

Planta e Raiz: 13h45 – 14h45

Marina Sena: 15h55 – 16h55

Djonga: 18h05 – 19h05

Kehlani: 20h30 – 21h30

Perry’s by Doritos

Fractall x Rocksted: 12h00 – 12h50

Malifoo: 13h00 – 13h45

Evokings: 14h00 – 14h45

Fancy INC na programação do Lollapalooza 2022 dia 27: 15h00 – 15h45

Cat Dealers: 16h00 – 17h00

Goldfish: 17h15 – 18h15

Kaytranada: 18h30 – 19h30

Gloria Groove: 20h00 – 21h00

Alesso – 21h25 – 22h25

Show cancelado do Foo Fighters

Previsto para este domingo (27) na programação do Lollapalooza 2022, o show da banda Foo Fighters não irá mais acontecer. Os músicos decidiram cancelar a apresentação depois que o baterista Taylor Hawkins, de 50 anos, faleceu na última sexta-feira (25).

Segundo o UOL, autoridades colombianas – país em que o baterista morreu – trabalham com a teoria que o músico teve uma overdose, cerca de dez substâncias foram encontradas no corpo de Hawkins.

Como assistir ao vivo

Para assistir a programação Lollapalooza 2022 dia 27 em casa é necessário abrir a carteira, há maneiras de ver tudo online ou pela televisão ao vivo, mas ambas as opções são pagas.

Para quem prefere assistir pela internet, a Globoplay exibe o festival. Mas não é qualquer assinante que tem acesso ao conteúdo, é necessário pagar pelo pacote Globoplay – Canais ao Vivo, pelo valor de R$ 49,90 ao mês ou 12x de R$ 42,90 com o pacote anual.

Aos que optam por acompanhar tudo por um aparelho de televisão, é possível assistir se você tiver os canais Multishow e Bis em seu plano de TV por assinatura. O valor vai variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região.

Segundo o G1, na próxima semana, a TV Globo irá exibir um especial com os melhores momentos do festival.

Confira os principais acontecimentos do primeiro dia de festival:

