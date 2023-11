Taylor Swift: 8 músicas mais famosas da cantora

Com uma enorme base de fãs e um catálogo de sucessos impressionante, Taylor Swift se tornou um dos grandes nomes do pop. Mas para quem ainda não conhece os sucessos da norte-americana, criamos uma lista com 8 canções que traduzem o sucesso da artista. Para isso, separamos os videoclipes com mais visualizações no Youtube até hoje.

Shake it Off - Músicas mais famosas da Taylor Swift

Shake it Off é uma das músicas do álbum 1989, de 2014, que consagrou a loira no meio pop e trazia músicas com sonoridade bem diferentes do que já havia lançado até então. A faixa é bem dançante, tem mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify, 3,3 bilhões de visualizações no Youtube e já foi trilha de série e filmes como Sing - Quem Canta os Males Espanta.

Shake it Off fala sobre não se importar com as opiniões dos outros e critica a maneira que é vista por algumas pessoas e a mídia. "Mas eu continuo seguindo em frente. Não posso parar, não vou parar de me mexer. É como se tivesse uma música. Na minha mente, dizendo que tudo vai ficar bem", diz a letra, em que ela completa que haters continuarão sendo haters, então o melhor é "deixar para lá".

Blank Space

No mesmo álbum de Shake it Off, 1989, título que faz referência ao ano em que a loira nasceu, está a música Blank Space, que também é um dos grandes sucessos da loira. A faixa tem 1,6 bilhão de reproduções no Spotify e 3,3 bilhões de visualizações no Youtube.

Nesta canção, Taylor fala sobre um amor mais sombrio, em que é preciso abraçar os altos e baixos. Além disso, ela brinca com o fato de ter ficado conhecida como namoradeira na mídia e sido taxada como louca e devorada de homens, por ter trocado de namorados algumas vezes. "Tenho uma longa lista de ex-namorados. Eles te dirão que sou maluca", canta ela.

Look What Make me Do

Look What Make me Do foi lançada em 2017 e se tornou um grande comeback para loira, somando hoje 1,6 bilhão de views no Youtube. Na época, ela vivia uma polêmica na mídia por conta de acusações de Kanye West e Kim Kashkashian, que acusavam a cantora de ter mentido sobre a permissão de uma música em que o rapper chamava Taylor de "vadia". A artista ficou vista como mentirosa e recebeu uma onda de hate na internet, por isso lançou a faixa Look What Make me Do, no álbum Reputation, em que assumia a identidade de "cobra" a que muitos a estavam associando.

Com uma pegada mais dark, a música fala sobre vingança e amadurecimento. A jovem diz que já foi enganada e por isso desconfia duas vezes mais. "Mas eu fiquei mais inteligente, fiquei mais forte com o passar do tempo

Querido, eu me levantei dos mortos, faço isto o tempo todo. Tenho uma lista de nomes e o seu está em vermelho, sublinhado", diz ela na canção. Apenas em 2020, um vídeo vazado provou que Taylor não foi avisada sobre o trecho que considerou despeitoso na canção Famous e que Kanye e Kim mostraram uma versão editada da música para a loira.

You Belong With Me - Músicas mais famosas da Taylor Swift

Taylor Swift lançou seu primeiro álbum, que levava seu nome no título, aos 16 anos em 2006, e conquistou alguns músicas de sucesso como Our Song, Picture to Burn e Tim McGraw, mas foi com You Belong With Me, lançado um pouco depois, no álbum Fearless (2008), que o nome da loira chegou ao ouvido de muita gente. Ela hoje soma 1, 5 bilhão de visualizações no Youtube.

A canção traz os desabafos de uma garota adolescente que tem uma paixão pelo vizinho simpático e bonito, mas que namora uma garota popular na escola que é líder de torcida e nada amável. Sucesso, a música foi responsável pela primeira indicação de Taylor na categoria de Música do Ano no Grammy, prêmio mais importante do meio musical. You Belong With Me não levou nenhuma das três categorias em que estava indicada, mas Taylor Swift conquistou a estatueta de álbum melhor álbum country.

We are Never Getting Back Together

We are Never Getting Back Together é outra famosa canção do álbum Red e chegou a ser indicada como na categoria de gravação do ano no Grammy. Taylor Swift já contou em uma de suas Secret Sessions (shows exclusivos para fãs selecionados) que a letra foi inspirada em um ex-namorado com que ela teve altos e baixos e resolveu não voltar mais.

A letra mostra Taylor Swift cansada de um vai e vem com o namorado e por isso decide não voltar mais com o rapaz. "Nós nunca, jamais, jamais. Voltaremos a ficar juntos. Tipo, jamais!", diz ela na canção. O popular videoclipe do hit soma mais de 753 milhões de visualizações.

Love Story - Músicas mais famosas da Taylor Swift

Também do álbum Fearless, Love Story é outra canção que fez muito sucesso na época do lançamento e ajudou a consolidar o nome de Taylor Swift. A música é até hoje uma dos principais do catálogo da loira, está sempre em suas turnês, e já apareceu em trilha de filmes como Cartas para Julieta (2010) e séries como The Bear (2023), e tem 707 milhões de visualizações no Youtube.

Em Love Story, Taylor Swift se inspira na clássica história de amor de Romeu e Julieta para falar sobre um amor marcante. Ela assume a visão do casal apaixonado e reconta o romance a partir da visão deles desde a proibição dos pais até o casamento. Diferente da obra de William Shakespeare, na música, a cantora dá um final feliz para os jovens.

Mean

Mean foi lançada em 2010 no álbum Speak Now de Taylor Swift, um dos mais bem sucedidos da loira. Com a faixa, Taylor venceu as categorias de melhor música country e melhor performance solo de country no Grammy. No Youtube, a canção tem 223 milhões de visualizações.

Além de ter uma letra positiva sobre dar a volta por cima e não escutar a negatividade dos haters, Mean ficou muito famosa por ser uma resposta da loira a um crítico, Bob Lefsetz, que fez fortes comentários contra ela na mídia, segundo a loira já contou em shows e apresentações.

Na letra de Mean, ela o cita ao longo da canção e comenta sobre algumas falas do crítico, que chegou a dizer que ela não cantava bem. Ela também o chama de "maldoso", "patético" e "mentiroso".

All Too Well

All Too Well é uma das principais canções do catálogo da loira e fez sucesso a partir de 2012, quando foi lançada como uma das principais faixas do álbum Red, que marcou a transição da cantora do country para o pop.

Em 2021, a música ganhou uma versão estendida de 10 minutos com direito a videoclipe, que não tinha antes. O esse clipe da versão de 10 minutos, mais os vídeos especiais da letra da canção, conhecidos como lyrics version, somam mais de 125 milhões de visualizações no Youtube.

A letra de All Too Well é uma das mais tristes da loira e fala sobre um romance que chegou ao fim e a destruiu emocionalmente. Na letra, ela narra momentos dos dois juntos e comenta que ainda recorda do relacionamento, que contou com altos e baixos.

A partir das dicas que a famosa deu na letra, como um cachecol seu que ficou com o ex-namorado, os fãs da cantora chegaram a conclusão que a música era sobre o ator Jake Gyllenhaal, que se relacionou com ela no final de 2011.

