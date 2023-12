Shows do Eric Clapton no Brasil em 2024: datas e ingressos

Um dos maiores guitarristas do mundo, Eric Clapton, 78, vai fazer shows no Brasil em 2024 em uma turnê que celebra os 60 anos de sua carreira no rock e blues. O músico vai se apresentar em três cidades brasileiras e os ingressos serão vendidos ainda este ano.

Quando e onde vai ser o show do Eric Clapton?

O guitarrista Eric Clapton vai fazer três shows no Brasil em setembro de 2024. A primeira parada dele será na cidade de Curitiba, no Paraná, no dia 24 de setembro, no estádio Ligga Arena, conhecido também como Arena da Baixada.

Dois dias depois, o cantor vai desembarcar no Rio de Janeiro, no dia 26 de novembro, para um show no Jeunesse Arena, localizado na Barra da Tijuca. O último show de Eric Clapton será em São Paulo, no dia 29 de setembro, no Allianz Parque.

Segundo o site oficial de vendas, a Livepass, os shows de Curitiba e Rio de Janeiro vão começar às 19h20, enquanto os fãs de São Paulo terão início da apresentação mais cedo, às 18h20. A abertura ficará com o guitarrista norte-americano Gary Clark Jr, que inclusive abriu a última turnê de Eric no Brasil, em 2011.

Valores do ingressos do Eric Clapton

Os ingressos de Eric Clapton vão variar de valor em cada cidade, por conta da diferença de tamanho e disposições de setores de cada local de show, mas a média geral ficou entre R$ 225 e R$ 1500.

A pré-venda dos ingressos para clientes do banco Santander vai começar no dia 11 de dezembro, segunda-feira, às 10h00. Já o público geral poderá comprar seus tickets a partir do dia 13 de dezembro, quarta-feira, também às 10h00. A venda oficial ocorre no site da Livepass e será permitido até 6 ingressos por CPF, sendo apenas 4 deles meias-entradas.

Há possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, a empresa vai oferecer a opção de 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para outras bandeiras.

Curitiba - Preço do show do Eric Clapton

-Pista Premium – R$950,00

-Pista Premium meia-entrada – R$475,00

-Cadeira Inferior – R$850,00

-Cadeira Inferior meia entrada – R$425,00

-Cadeira Superior – R$450,00

-Cadeira Superior meia-entrada – R$225,00

-VIP (Cadeira Lateral) – R$1.200,00

-VIP (Cadeira Lateral) meia-entrada – R$600,00

-Camarote – R$1.200,00

-Sports Bar (Cadeira Central) – R$1.200,00

-Sports Bar (Cadeira Central) meia-entrada – R$600,00

Rio de Janeiro - Preço do show do Eric Clapton

-Pista Premium – R$1.250,00

-Pista Premium meia-entrada – R$625,00

-Pista – R$560,00

-Pista meia-entrada – R$280,00

-Cadeira N1 Lateral – R$760,00

-Cadeira N1 Lateral meia entrada – R$380,00

-Cadeira N1 Central – R$680,00

-Cadeira N1 Central meia entrada – R$340,00

-Cadeira Superior – R$460,00

-Cadeira Superior meia-entrada – R$230,00

-Camarote Central – R$1.300,00

-Camarote Central meia-entrada – R$650,00

-Camarote Lateral – R$1.500,00

-Camarote Lateral meia-entrada – R$750,00

São Paulo - Preço do show do Eric Clapton

-Pista Premium – R$1.200,00

-Pista Premium meia-entrada – R$600,00

-Pista – R$620,00

-Pista meia-entrada – R$310,00

-Cadeira N1 Lateral (Gold) – R$830,00

-Cadeira N1 Lateral (Gold) meia entrada – R$415,00

-Cadeira N1 Central (Silver) – R$730,00

-Cadeira N1 Central (Silver) meia entrada – R$365,00

-Cadeira Superior – R$430,00

-Cadeira Superior meia-entrada – R$215,00

Quantas vezes Eric Clapton veio ao Brasil?

Os shows de Eric Clapton no Brasil em 2024 marcarão a quarta vez que o músico inglês se apresenta no país. Sua primeira passagem no país foi em outubro de 1990, com a turnê Journeyman, que passou por São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

Mais de dez anos depois, em outubro de 2001, ele retornou ao Brasil com a divulgação do álbum Reptile, e fez shows novamente em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. No sul, ele se apresentou no Estádio Olímpico, enquanto na cidade da garoa passou pelo Estádio do Pacaembu e na cidade maravilhosa fez show na Praça da Apoteose.

Sua última aparição por aqui já faz mais de uma década e foi em outubro 2011, quando ele levou a turnê "Deus da Guitarra", que contava com a abertura do guitarrista Gary Clark Jr, para Porto Alegre, no Estacionamento da FIERGS, no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, e São Paulo, no Estádio do Morumbi.

