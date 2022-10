'Tá na Hora do Jair Já Ir Embora' viraliza e alcança 2º lugar no Spotify

A música Tá na Hora do Jair Já Ir Embora, de Tiago Doidão e Juliano Maderada, usada na campanha de Luis Inácio Lula da Silva (PT), viralizou em um aplicativo de danças e alcançou o 2º lugar no ranking das músicas virais no Brasil. O jingle se tornou um sucesso nas redes sociais às vésperas do segundo turno das eleições.

Tá na Hora do Jair Já Ir Embora vira hit nas redes sociais

A faixa Tá na Hora do Jair Já Ir Embora está fazendo sucesso na web. Nos últimos dias, o jingle tem sido usado em dezenas de vídeos na plataforma TikTok e se tornou um hit entre os apoiadores do candidato Lula. A faixa alcançou o segundo lugar na playlist "Brasil Viral 50", do Spotify, que ranqueia os virais brasileiros.

Cantada pelos artistas baianos Tiago Doidão e Juliano Maderada, a música faz um trocadilho com o nome do candidato do PL e pede para que ele comece a se despedir do cargo. "Tá na hora do Jair já ir embora, arrume suas malas e vá embora", diz o refrão.

O jingle tem sido bastante tocado em manifestações anti-Bolsonaro e até em comícios. Nesta semana, Simone Tebet (MDB), que se candidatou a presidência no primeiro turno e agora apoia ativamente Lula, apareceu cantando a faixa durante uma passeata.

O clipe da música foi lançado em 18 de setembro no YouTube e conta com mais de 900 mil visualizações. A faixa foi publicada antes do primeiro turno das eleições, mas só agora viralizou de fato nas redes sociais.

Além do mais novo hit, Maderada já deu a voz em outras canções a favor do petista e contra o atual presidente. O artista já lançou as músicas Agora Eu Quero é Lula Lá e Pula Pula pro Lado de Lula nos últimos meses.

Em entrevista ao G1, Maderada contou que já se encontrou com o candidato à presidência. O cantor conseguiu contato com o petista através do deputado federal Paulo Pimenta e do fotógrafo Ricardo Stuckert. "Ele me ligou duas vezes e, na terceira, já me botou para falar com o Lula. Fiquei emocionado", se lembra. Depois, Juliano e Lula se encontraram em Salvador.

O cantor também participou de uma live do candidato junto a outros artistas, como Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Casagrande.

Assista ao clipe da música

Famosos se unem em clipe de "Sem Medo de Ser Feliz"

Não é só a música de Juliano Maderada que está fazendo sucesso nas redes sociais. Nesta semana, o Partido dos Trabalhadores publicou em seu canal no YouTube uma nova versão do clipe do clássico jingle Sem Medo de Ser Feliz, muito famoso pelo verso "Lula lá, brilha a nossa estrela" com a presença de dezenas de famosos.

Entre os artistas que aparecem no clipe, está a atriz Marieta Severo e o cantor Chico Buarque, apoiadores de longa data do presidente e que já participaram de outras campanhas do político ao longo dos anos.

Outros famosos como Maitê Proença, Camila Pitanga, Guta Stresser, Maria Ribeiro, Preta Gil, Cissa Guimarães, Gregório Duvivier e Fernanda Abreu também estão no vídeo. Janja, esposa de Lula, marcou presença ao seu lado.

O segundo turno das eleições 2022 acontecem neste domingo, 30. Os candidatos Lula e Jair Bolsonaro, do PL, disputam o cargo de presidente da República. Em alguns estados, também haverá segundo turno para a posição de governador, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, Lula saiu na frente com 48,4% dos votos (57.259.504), enquanto Jair Bolsonaro somou 43,2% (51.072.345).