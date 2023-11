Com show do RBD, onde vai ser o jogo do Botafogo hoje? (09/11)

Com show do RBD, onde vai ser o jogo do Botafogo hoje? (09/11)

Como o Nilton Santos receberá o show do grupo RBD, o jogo do Botafogo contra o Grêmio nesta quinta-feira, 09 de novembro, teve de ser realocado para outro estádio. Para se manter vivo na briga pelo título do Brasileirão, o Botafogo encara o Grêmio pela 33ª rodada, com transmissão no Sportv e Premiere às 20h (de Brasília).

Em qual estádio vai ser o jogo do Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo contra o Grêmio pelo Brasileirão vai ser no Estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, porque o Nilton Santos está fechado para receber o show da banda mexicana RBD. O grupo começa a sua turnê em solo brasileiro nesta quinta, na cidade maravilhosa.

A torcida alvinegra não precisa se preocupar, porque este é o único compromisso em novembro que o Botafogo terá de mandar para outro estádio por conta de shows. A banda mexicana se apresentará no Nilton Santos nos dias 9 e 10 de novembro, mas os próximos jogos do clube são fora de casa, contra o RB Bragantino em Bragança Paulista e o Fortaleza na Arena Castelão.

Casa do Alvinegro desde 2007, quando foi construído para os Jogos Pan-Americanos, o Nilton Santos foi inaugurado no dia 30 de junho, com a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1. Hoje, é administrado pela diretoria do Glorioso, além da oportunidade de explora-lo comercialmente.

O São Januário, por outro lado, é a casa do Vasco. Localizado no Rio de Janeiro, no bairro Vasco da Gama, tem capacidade para receber 21.880 pessoas.

Jogo do Botafogo x Grêmio

Quinta-feira, 09/11 às 20h em São Januário - Sportv e Premiere

Saiba quanto é a premiação do Brasileirão 2023

Qual a chance do Botafogo ser campeão brasileiro 2023?

A derrota para o Vasco no clássico carioca da última segunda-feira, 06/11, fez as chances do Botafogo despencarem para 46.8%, de acordo com o estudo atualizado diariamente feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Mesmo assim, ainda mantém o favoritismo porque tem um jogo a menos que o Palmeiras e RB Bragantino.

O Glorioso perdeu a vantagem de 13 pontos que havia conquistado no primeiro turno do Brasileirão. Em 31 rodadas, o elenco venceu 18 partidas, empatou cinco e perdeu oito, com 59 pontos. Sem ganhar há quatro rodadas, o último triunfo foi contra o já rebaixado América Mineiro, no final de outubro, em Belo Horizonte, por 2 a 1.

São vários os fatores que explicam a derradeira do Botafogo no campeonato. O primeiro motivo que pode ter causado a queda do clube que dominava os gramados é a saída do técnico Luis Castro. Em julho, o português decidiu trocar o Botafogo pelo Al Nassr após uma proposta milionária do elenco saudita. Bruno Lage, que não conseguiu trazer de volta o ritmo de jogo do grupo, foi demitido em 3 de outubro com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Lúcio Flávio é o atual treinador do clube, mas também não engrenou o time.

Outro motivo é que muitos jogadores se machucarem durante a temporada, como o artilheiro Tiquinho Soares, prejudicando o desempenho do conjunto. O fato de derrotas em clássicos e jogos considerados 'fáceis' e 'simples' também é outro dado para indicar a razão da instabilidade do Botafogo.

Quais são os próximos jogos do Botafogo no Brasileirão?

O Botafogo tem seis partidas para cumprir até o fim do Brasileirão. Após o confronto direto contra o Grêmio, o elenco enfrentará o RB Bragantino e o Fortaleza fora de casa, depois terá dois jogos no Nilton Santos e outros dois novamente fora de casa.

O Alvinegro é o líder do campeonato desde o início da temporada. Se vencer, poderá quebrar o jejum de 28 anos sem conquistar o torneio nacional.

Conforme a tabela da CBF, anote todos os próximos jogos do Botafogo no Brasileiro para não perder nenhum lance.

RB Bragantino x Botafogo (34ª rodada do Brasileirão)

Data: domingo, 12/11

Horário: 16h

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: Globo e Premiere

Fortaleza Botafogo (29ª rodada do Brasileirão)

Data: quinta-feira, 23/11

Horário: 19h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Premiere

Botafogo x Santos (35ª rodada do Brasileirão)

Data: domingo, 26/11

Horário: indefinido

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo e Premiere

Coritiba x Botafogo (36ª rodada do Brasileirão)

Data: quarta-feira, 29/11

Horário: indefinido

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Premiere

Botafogo x Cruzeiro (37ª rodada do Brasileirão)

Data: domingo, 03/12

Horário: indefinido

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Internacional x Botafogo (38ª rodada do Brasileirão)

Data: quarta-feira, 06/12

Horário: indefinido

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere

Relembre quando foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro