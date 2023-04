Aprova? Veja o que diz a cartilha do Banco Inter

A cartilha divulgada pelo Banco Inter continua causando debate nas redes sociais nesta quinta, 2o de abril. A empresa enviou aos funcionários uma espécie de recomendações de dress code do ambiente trabalho e a iniciativa dividiu opiniões.

O documento é chamado de "guia de estilo" pela empresa e traz sugestões para evitar roupas amassadas ou furadas, lingerie à mostra ou barba mal feita. Mau hálito e chulé, roupas com pelos de animais, excesso de maquiagem e caneta com a tampa mastigada também devem ser evitados "a todo custo".

Em nota, o Banco Inter explicou que respeita a individualidade de cada um de seus colaboradores, e que o material foi revisado.

Já nas redes sociais, a cartilha do Banco Inter continuado sendo alvo de críticas.

As exigências do banco Inter pra ir trabalhar, tipo????????

N pode capinha de celular velha ou película quebrada kkkkkkkk

Eu com meu poket me senti ofendida e nem trabalho lá

— ... (@LauraEduardahh) April 20, 2023