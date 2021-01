BBB21: barraco, Ariana Grande e choro; saiba como foi a segunda festa

A Festa Herança Africana começou com a temperatura elevada na noite desta sexta-feira (29). O evento escolhido pelo líder Nego Di foi marcado por uma discussão entre João Luiz e Lucas Penteado antes mesmo de começar. Após todos os participantes terem se produzido com o figurino, os brothers se desentenderam no quarto cordel por causa da divisão de camas na casa do BBB21. Além disso, as primeiras horas da segunda festa da temporada foram palco das coreografias de Gilberto e representatividade.

João Luiz e X Lucas Penteado

Enquanto Viih Tube retocava a make no quarto cordel, João Luiz e Lucas Penteado entraram no cômodo aos gritos por causa da divisão de camas. “Levantar porque a pessoa quer a cama sozinha pra ela”, provocou Lucas. “Eu não quero a cama sozinha pra mim. Isso aqui é um reality show com 20 pessoas e tem que dividir”, respondeu o professor de Geografia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Você tem que pensar que a cama não é sua, não é de ninguém. Eu não estou brigando com você por causa de cama”, completou ainda. “A cama tá ai, é metade e metade. Você quer que eu deite no chão. Faz favor”, rebateu o intérprete de Fio da novela Malhação: Viva a Diferença.

Fora do quarto os dois conversaram em um clima mais amistoso após conselho de Lumena. João alegou que o ator tem tomado conta da cama desde a estreia do programa. “Aquele dia que você estava na prova, eu te perguntei se podia dormir com você e você disse ‘claro’, e eu deitei no cantinho e fiquei te esperando. Todo mundo vai precisar dormir no chão, pelo menos, um dia. As pessoas tem cansaços diferentes”, explicou João. “Eu só estou dizendo que dormir na cama todos os dias pode ser meio ‘paia’ levando em consideração que têm pessoas dormindo no chão.”, completou ainda.

Já Lucas disse que não gostou da abordagem do concorrente no BBB21. “Aí virou uma treta como se o Lucas não quisesse soltar a cama, e parece que a gente está brigando por causa de cama. É um assunto geral. As brigas começam porque pega um para Cristo. Não vou aceitar mesmo. Se for para ser uma briga, avisa”.

🚨João finalmente acorda pro jogo e briga com Lucas por causa da divisão de camas. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/2fD6i0QK5d — BCharts (@bchartsnet) January 30, 2021

Gilberto dança Ariana Grande no BBB21

Logo após a discussão na casa do BBB21, a produção liberou a festa para os participantes do reality show. Gilberto chegou fazendo a recepção do evento e deu uma aula de como se dança o hit Problem, da cantora pop Ariana Grande.

O doutorando em economia subiu em cima do palco e deixou os colegas de ‘boca aberta’ com a performance.

Um hit é um hit, meu amor! "Problem" foi lembrada essa noite na festa do BBB pic.twitter.com/JKNQImT1Vb — Ariana Grande Brasil (@arianagrandebr) January 30, 2021

Lucas chora na festa

Após discutir com João Luiz minutos antes da festa Herança Africana começar, Lucas se mostrou emotivo durante o evento. Quando o DJ tocou a música Muleque de Vila, do rapper Projota, no evento, o ator foi às lágrimas e teve que ser consolado pelo próprio cantor.

Representatividade

Na pista de dança, Karol Conká falou sobre a representatividade com a festa Herança Africana, escolhida por Nego Di no BBB21. “Olha essa festa, imagina o significado disso tudo. Essa produção…quero dar um presente para eles. Vou dar um buquê de flores.”, comentou a cantora.