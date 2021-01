BBB21: 6 momentos provam que Gilberto é o mais engraçado do rolê

Na madrugada desta quarta-feira (27), Boninho resolveu ser bonzinho e mandou bebidas para os brothers continuarem a confraternização, que começou na área externa do BBB21 na noite de terça-feira (26), quando os imunizados puderam finalmente se encontrar com os demais participantes da edição. Um dos mais animados durante a pequena comemoração no jardim, Gilberto marcou vários momentos divertidos e agradou principalmente a web, que já adotou o doutorando de economia.

Seja pelo fator do álcool envolvido ou sua natural animação, é inegável o quanto Gilberto já conseguiu nos divertir no BBB21, mesmo com poucos dias de confinamento. Por isso separamos os melhores momentos do pernambucano “pós cooler” que comprovam que ele seria a pessoa mais legal de qualquer rolê entre amigos.

Gilberto pediu por Britney Spears à produção do BBB21

Durante um momento de descontração com Karol Conká na madrugada, Gilberto, que cantava Toxic, agarrou o microfone e implorou para que a produção colocasse alguma música da cantora. “Toca uma Britney por favor, por favor, preciso de uma Britney, em nome de Jesus, estou pedindo com amor, por favor”, pediu o doutorando.

É ELE. Após revelar que escolheu “Britney Spears” como o tema de sua festa do Líder, Gilberto IMPLORA para que a produção toque os hinos da Princesa do Pop. Pode assinar o cheque de R$ 1,5 mi dessa lenda, @boninho. #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/U03Sa95mJN — BCharts (@bchartsnet) January 27, 2021

Gilberto falou sobre achar um marido

Ao conversar com Carla Diaz no BBB21 sobre encontrar um marido, o participante ficou muito animado quando a atriz usou seu famoso bordão “inshalá”, da novela O Clone, para falar que ele encontraria um parceiro rico.

Carla: "vc merece um marido rico que te dê muito ouro, INSHALAH" Gilberto: LALALALALA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #BBB21 pic.twitter.com/fbzBbaLdmg — Yan 🤠 (@yankisner) January 27, 2021

Participante do BBB21 falou sobre crush em Fiuk

Na confraternização com os colegas de elenco, Gilberto revelou que tinha uma paixão em Fiuk, mas em um papo muito engraçado com Lumena, o pernambucano revelou que já superou o crush no cantor.

Gilberto bêbado tietou Carla Diaz

Imagina encontrar um dos seus ídolos no BBB21? Foi o que aconteceu com o doutorando, que resolveu declarar sua admiração.

Lumena e Gilberto tiveram crise de riso no BBB21

Apesar de estarem falando de um assunto sério, os participantes não conseguiram segurar o riso e caíram na gargalhada juntos. Quem assiste a cena pode nem entender o assunto, mas a vontade de rir junto é espontânea.

A Lumena e o Gilberto falando que a Capes vai cortar a bolsa dele e rindo as custas da academia já é meu momento favorito dessa edição pic.twitter.com/iXkzCAInSj — Atailon (@atailon) January 27, 2021

Participante falou mal do governo

Durante a confraternização dos brothers e sisters do BBB21, Gilberto aproveitou para falar que “o Brasil está lascado” e recebeu um aviso sonoro da produção quando foi criticar o governo.

MEU DEEEEUS A GILBERTO AAAAAAAAA 🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKMK pic.twitter.com/m1f88Iix7c — Duda Dello Russo (@dudadellorusso) January 27, 2021

