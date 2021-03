BBB21: eliminação de Projota tem comercial surpresa

A eliminação de Projota causou surpresa no público do BBB21 na noite desta terça-feira (16). Isso porque, após deixar a casa mais vigiada do Brasil pela porta da frente, o rapper não foi direto ao estúdio para ser entrevistado pelo apresentador Tiago Leifert, que chamou um comercial surpresa. O fato não é inédito e também ocorreu na eliminação de Karol Conká.

Comercial surpresa no BBB21

O Big Brother Brasil já teve seis eliminações. No entanto, de todas, apenas nas saídas de Karol e Projota houveram intervalos comerciais. Nas redes sociais, o público do BBB21 especulou sobre um suposto trabalho da Globo para auxiliar o eliminado famoso a ‘limpar’ a imagem após recorde de rejeição.

Projota foi o sexto eliminado do BBB21 e deixou o reality show com rejeição de 91,89% em um paredão contra Thaís, que recebeu 6,72% e Pocah, que teve apenas 1,39% dos votos do público.

Apesar de ser alvo de desconfiança da Globo sobre os comerciais surpresa, a Globo não se pronunciou oficialmente sobre a polêmica. No entanto, para a eliminação de Conká, de acordo com o site F5, do jornal Folha de S. Paulo, a emissora teve que abrir um novo bloco comercial no BBB21. A publicação informou que marcas procuraram o canal carioca, o que gerou fila de anunciantes.

Após a eliminação, Karol chegou a participar do Faustão e ganhou entrevista exclusiva no Fantástico, programas que não estão previstos no contrato sobre participações pós-eliminação.

Web critica comercial

A web não engoliu o comercial surpresa da Globo para a eliminação de Projota. Uma fã escreveu: “Comercial só quando é eliminação dos mais famosos né, Projota e Karol, Lumena e Nego Di que seguraram a barra sozinhos”.

Comercial só quando é eliminação dos mais famosos né, Projota e Karol, Lumena e Nego Di que seguraram a barra sozinhos, enfim … — Pri (@PriTuitaa) March 17, 2021

“Gente e esse comercial? Quer ver que ele vai pedir desculpas por tudo que nem a Karol?” disse a youtuber Mandy Candy. Já Álvaro disparou: “Queria que tivesse uma câmera do pay per view que mostrasse a lavagem cerebral que fazem nos vilões da edição quando dá o intervalo comercial antes de irem conversar com o Tiago Leifert”.