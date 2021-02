BBB21: o que Karol Conká fez durante intervalo surpresa?

A eliminação de Karol Conká provocou um misto de emoções no público do BBB21. Enquanto alguns comemoravam o resultado do quarto paredão do reality show, outros se mostravam desconfiados com uma suposta orientação que a Globo teria dado a cantora durante o intervalo da atração exibida ao vivo na noite desta terça-feira (23).

Normalmente, Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, recebe o eliminado da vez no palco da atração logo após o resultado da votação do público ser anunciado. No entanto, com a rapper, o cenário mudou de figura e o comunicador foi orientado a chamar um intervalo comercial com duração de 2 minutos antes de recebê-la para uma conversa.

O que Karol fez após intervalo do BBB21?

Quando Tiago Leifert anunciou um intervalo incomum no BBB21, Karol Conká já tinha saído da casa mais vigiada do Brasil pela porta da frente. Com quem a cantora conversou e o conteúdo do papo ‘ninguém nunca saberá’, mas o público levantou algumas teorias.

Psicóloga – o público cogitou que a tal psicóloga do BBB21 teria sido a primeira pessoa com que Karol supostamente conversou após ser eliminada. A teoria é de que a profissional teria orientado a cantora sobre sua rejeição pelo público, algo que explicaria a falta de surpresa da famosa após o apresentador informá-la sobre o índice da votação: 99,17% dos votos.

Equipe da cantora – uma suposta conversa entre a cantora e sua assessoria de imprensa e jurídico teria acontecido nos bastidores da Globo, segundo o público. Entre as teorias levantadas, a cantora teria sido informada sobre sua situação fora da casa e como proceder para recuperar a sua imagem. A começar, por exemplo, com suas primeiras palavras após a eliminação.

Por que Karol entrou no palco após intervalo no BBB21?

Diante de inúmeras desconfianças, a Globo se manteve em silêncio sobre o que teria acontecido durante o intervalo comercial. Mas, de acordo com o site F5, do jornal Folha de S. Paulo, a emissora teve que abrir um novo bloco comercial no BBB21.

Segundo a publicação, a alta audiência (o programa marcou números de transmissão de Copa do Mundo, de acordo com números do IBOPE), gerou uma fila de anunciantes. A emissora teria precisado fazer o intervalo para encaixar as chamadas de 30 segundos das empresas que já estavam na fila de comerciais do Big Brother Brasil.