Após 28 anos: como estão as crianças da novela História de Amor hoje

Exibida entre julho de 1995 e março de 1996, a obra de Manoel Carlos completa 28 anos em 2023. Portanto, as crianças da novela História de Amor cresceram! Veja como está o elenco mirim hoje em dia.

Ingrid Fridman foi Ritinha no elenco mirim de História de Amor

Ingrid Fridman viveu Ritinha entre as crianças da novela História de Amor. Ela tinha 8 anos de idade na época e interpretava a filha de Sinval (Ricardo Petraglia) e Marta (Bia Nunnes), uma menina inteligente que sempre prestava atenção no que acontecia em volta. Hoje em dia, ela não é mais atriz e tem 35 anos de idade – Ingrid completará 36 anos no dia 2 de julho.

Na época em que atuava, ela conquistou um currículo recheado com algumas obras famosas. Além de ser Ritinha em História de Amor, ela atuou em Quatro por Quatro (1994), O Milionário e o Vagabundo (1998), especial de Renato Aragão), Chico Total (1996) e também Xica da Silva (1996 – 1998).

Ingrid começou a carreira criança e deixou a vida de atriz no começo da adolescência, por volta dos 13 anos de idade. Ela escolheu seguir outra profissão e se formou em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – RJ) em 2015, segundo mostra seu perfil oficial no Linkedin. Ela já trabalhou para grandes marcas, como a Shell e a Profarma, e atualmente é advogada corporativa sênior da Michelin. Ela está na empresa desde outubro de 2018.

André Ricardo interpretou Luizinho entre as crianças da novela História de Amor

Luizinho, filho de Assunção (Nuno Leal Maia) e Valkíria (Cláudia Mauro) em História de Amor, foi interpretado por Andrá Ricardo, que também abandonou a carreira de ator.

André começou a fazer comerciais aos 5 anos de idade e depois ingressou na televisão, com a minissérie Memorial de Maria Moura, em 1994, estrelado por Gloria Pires. Em seguida, ele fez sua primeira novela, História de Amor, em que interpretou Luizinho.

Nos anos seguintes, ele trabalhou também em Engraçacinha… Seus Amores e Seus Pecados (1995), a novela Corpo Dourado (1998), a minissérie Chiquinha Gonzaga (1999), os filmes Tiradentes (1999) e Villa-Lobos: Uma Vida de Paixão (2000). Sua última novela foi O Clone (2001), produção que fez uma pequena participação.

Depois, André Ricardo desapareceu da mídia e seguiu uma vida de anônimo. Em 2014, com a reprise de Histórias de Amor, ele contou um pouco sobre sua vida de adulto ao ceder entrevista ao Extra. Na época, ele revelou que cursou direito e trabalha com cálculo trabalhista. Em 2023, ele completa 36 anos de idade.

Úrsula Corona foi Aninha

Em História de Amor, Úrsula Corona interpretou Aninha, filha de Zé (Francisco Carvalho) e Matilde (Rosane Gofman). Ela era uma adolescente na época e tinha 13 anos de idade.

Diferente de seus colegas de elenco, Úrsula Corona continuou a carreira e hoje aos 41 anos de idade continua na área, além de ter se tornado apresentadora. Em 2020, ela esteve no filme Fado Tropical e na novela portuguesa Na Corda Bamba. Anes disso, atuou no filme brasileiro Minha Fama de Mau, com Chay Suede, e também esteve nas novelas Ouro Verde (2017) e Totalmente Demais (2016).

Thomas Morkos foi Zezinho

Thomas interpretou Zezinho, irmão de Aninha, em História de Amor e também participou do filme Mauá – O Imperador e O Rei (1999), em que viveu a versão criança do protagonista, apel de Paulo Betti. Thomas Morkos não continua na carreira de ator hoje em dia e é uma difícil pessoa de localizar.

Ele não cedeu entrevistas nos últimos anos, nem mesmo quando a reprise de História de Amor foi ao ar no Viva, ou mantém redes sociais em que conversa com o público.

Quando se procura pelo ex-ator, o que mais se encontra é informações sobre o cantor e compositor carioca de mesmo nome, Thomas Morkos. Segundo as informações do perfil e dados do site oficial do músico, ele e o intérprete de Zezinho não são a mesma pessoa.

