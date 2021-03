Veja por que o Exército Brasileiro quer abandonar o WhatsApp

Membros do Exército Brasileiro que usam o WhatsApp terão que parar de utilizar o aplicativo. Isso porque nos próximos dias, a Instituição irá oficializar a recomendação por nota oficial. As informações foram adiantados pelo site da revista Época. O WhatsApp, portanto, deve ser abandonado pela maioria dos membros do Exército.

Por que o Exército não recomenda o WhatsApp?

Segundo a publicação da Época, o Exército Brasileiro vai pedir para que os usuários do WhatsApp, aplicativo de mensagens e ligações, migrem para outro aplicativo, o chamado Signal, que possui as mesmas funções. A medida é justificada pela falta de segurança que o WhatsApp oferecem aos usuários. Atualmente, todas as mensagens são criptografadas

O que significa mensagens criptografadas?

Qualquer pessoa que use o WhatsApp provavelmente já se deparou com a seguinte mensagem, principalmente no início de uma conversa com um contato novo: “As mensagens que você enviar para esta conversa e chamadas agora são protegidas com criptografia de ponta-a-ponta, o que significa que elas não podem ser lidas ou ouvidas pelo WhatsApp, ou por terceiros.”

Entretanto, recentemente a plataforma de Mark Zuckerberg tem demonstrado instabilidades, e com isso, as especulações sobre a segurança de dados oferecida pelo aplicativo é realmente efetiva. De acordo com o site TecMundo, especializado em aplicativos e tecnologias, foi notado uma “brecha de segurança” na última atualização do WhatsApp. Conversando e informações pessoais poderiam ser então vazadas.

Vale ressaltar que tanto o Facebook como o WhatsApp, coletam dados de forma automática. Isso inclui histórico de compras, informações financeiras, localização, contatos, dados pessoais, entre outros. Aprenda a se proteger dos golpes no Whatsapp e Messanger seguindo essas dicas.

Exército Brasileiro troca WhatsApp por Signal

Com a nova recomendação do Exército Brasileiro, o Signal deve ser o aplicativo escolhido para os membros de alto escalão do Exército. Semelhante ao WhatsApp e até mesmo o Telegram, o app é considerado o mais seguro contra vazamentos, isso porque ele não coleta dados do usuário. A ferramenta também é capaz de comprovar a identidade de quem está enviando mensagens.

O Signal ficou famoso após declarações de apoio do ex-analista da CIA, Edward Snowden. Inclusive, depois de vazar informações confidenciais, Snowden é uma das pessoas mais monitoradas pelos EUA. Sua criptografia é considerada uma das mais complexas do mundo e não existem anúncios na plataforma.

Outro ponto positivo do aplicativo é a possibilidade de que a mensagem enviada seja automaticamente deletada após a leitura. Também é possível iniciar uma conversa sem adicionar o contato. Para isso, basta fazer uma busca pelo número de telefone.

