Estrela Vermelha x Barça no SBT?: onde assistir o jogo do Barcelona na Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2024, o Estrela Vermelha recebe o Barcelona em jogo pela quarta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. A partida será realizada no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, na Sérvia, com início marcado para as 17h, horário de Brasília.

Como assistir Estrela Vermelha x Barcelona ao vivo

Os fãs de futebol poderão acompanhar todos os lances de Estrela Vermelha e Barcelona nesse 6 de novembro com transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Max. A Liga dos Campeões tem cobertura completa pela plataforma, que exibe os jogos ao vivo com análises e prévias especiais.

Além disso, o Max oferece a possibilidade de assistir aos jogos em qualquer dispositivo, permitindo que os fãs acompanhem a competição de onde estiverem. Para aqueles que desejam acompanhar pelo celular ou computador, o acesso pelo aplicativo torna a experiência ainda mais prática.

Escalação

Barça: Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong e Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski.

Estrela Vermelha: Marko Ilic; Silas Mvumpa, Uros Spajic, Nasser Djiga, Young-Woo Seol e Milan Rodic; Timi Elsnik, Andrija Maksimovic e Rade Krunic; Bruno Duarte e Cherif Ndiaye.

Este duelo coloca frente a frente o gigante espanhol e uma das equipes mais tradicionais da Sérvia, em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os tempos no grupo.

Estádio Rajko Mitic, o 'Maracanã' Sérvio

Conhecido pela sua atmosfera eletrizante e apelidado de “Maracanã”, o Estádio Rajko Mitic é o palco da partida entre Estrela Vermelha e Barcelona. Com capacidade para cerca de 53 mil torcedores, este estádio é famoso por ser um dos mais intimidantes do futebol europeu, principalmente quando a torcida sérvia aparece em peso.

Para o Estrela Vermelha, jogar em casa é um grande trunfo, já que seus torcedores são conhecidos pelo apoio incondicional e pela atmosfera intensa que criam, especialmente em competições como a Liga dos Campeões.

História de Rajko Mitic

Inaugurado em 1963, o estádio é um dos símbolos do futebol sérvio. O Estrela Vermelha, clube fundado em 1945, é dono de uma rica tradição e conquistou seu lugar entre as grandes equipes da Europa. Com passagens memoráveis ​​pela Liga dos Campeões e uma vitória histórica no torneio em 1991, o clube e seu estádio têm uma conexão especial com competições europeias. Para o Barcelona, ​​vencer no Rajko Mitic será um desafio, tanto pelo ambiente quanto pela qualidade do adversário.