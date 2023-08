Dia dos Pais é feriado em 2023 ou não?

Dia dos Pais no Brasil - Foto: Getty Images

O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto e em 2023, a celebração brasileiro vai cair no dia 13. E como o calendário do país possuí uma série de festividades, a data é feriado também ou não? A resposta está na origem da comemoração.

Dia dos Pais é feriado?

Nem feriado ou ponto facultativo, o Dia dos Pais no Brasil é apenas uma data comercial, e por isso não está presente no calendário de feriados de 2023, divulgado pelo Ministério da Economia em dezembro do ano passado.

Isso porque, embora seja uma data que já importante para uma parcela dos brasileiros, sua origem é meramente comercial. Acontece que o Dia dos Pais no Brasil foi criado na década de 1950 pelo publicitário Sylvio Behring, que era diretor do jornal e da rádio Globo, e queria atrair anunciantes para a mídia.

Aproveitando uma população predominantemente católica, ele então lançou a campanha para que fosse comemorado o dia dos pais em 16 de agosto, dia de São Joaquim – pai de Maria. A iniciativa pegou, e, nos anos seguintes, a data se estendeu por todo o Brasil.

Hoje em dia, o Dia de São Joaquim é em 26 de julho, mas pegando carona do modelo do Dia das Mães optou-se por comemorar a data no segundo domingo de agosto.

Em outros lugares do mundo, as comemorações acontecem em meses completamente diferentes. E isso se dá devido à motivação pela qual eles foram criados - embora a homenagem final, em todos os casos, sejam os pais.

Quando é o próximo feriado nacional?

O brasileiro vai ter que esperar um pouco mais para aproveitar o próximo feriado nacional. que será no dia 7 de setembro, uma quinta-feira, portanto, passível de emenda.

De acordo com a portaria lançada pelo Ministério da Economia em dezembro do ano passado, neste ano ainda há 5 feriados nacionais até o fim do ano.

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Frases para o Dia dos Pais

Feriado ou não, o Dia dos Pais é uma data de celebração e de amor. Seja a figura paterna de um pai, irmão, tio ou avô, veja as melhores frases para homenagear a quem se ama.

"Pai: o primeiro herói de um filho, o primeiro amor de uma filha.” -Desconhecido

“O poder de um pai na vida de uma criança é incomparável.” —Justin Ricklefs

“É um pai sábio que conhece seu próprio filho.” —William Shakespeare

“Um pai é mais do que cem professores.” —George Herbert

“O primeiro amor verdadeiro de uma garota é seu pai.” — Marisol Santiago

“Sabe-se que o sorriso de um pai ilumina o dia inteiro de uma criança.” —Susan Gale

“Um pai não diz que te ama. Ele mostra a você. —Dimitri, o Coração de Pedra

“Os pais simplesmente têm uma maneira de juntar tudo.” —Erika Cosby

“Por trás de toda grande filha há um pai verdadeiramente incrível.” -Desconhecido

“Para ela, o nome de pai era outro nome para o amor.” —Fanny Fern

“Quanto mais velho fico, mais inteligente meu pai parece ficar.” —Tim Russert

“Nenhuma música é tão agradável aos meus ouvidos quanto a palavra pai.” —Lídia Maria Child

“Um pai carrega fotos onde seu dinheiro costumava estar.” —Steve Martin

“Quando meu pai não tinha a minha mão, ele estava nas minhas costas.” —Linda Poindexter

“Um pai é alguém que você admira, não importa o quão alto você cresça.” -Desconhecido

“A maior marca de um pai é como ele trata seus filhos quando ninguém está olhando.” —Dan Pearce

