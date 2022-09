Horóscopo do dia 16 de setembro de 2022, sexta-feira

Abra o coração e receba a mensagem da astrologia, de acordo com o Horóscopo de hoje para essa sexta-feira, 16 de setembro. Pegue para você o que fizer sentido e devolva para o universo aquilo que não tiver ressonância com o seu momento. Previsão para os signos de Terra, Água, Fogo e Ar.

Horóscopo de Áries hoje: 16 de setembro de 2022

Expandir ou multiplicar é a onda nessa sexta-feira, Áries. O momento é auspicioso para o seu crescimento pessoal e profissional, também para o crescimento do seu negócio. Também pode ser oportuno para dedicar mais tempo à algum estudo ou, de repente, retomar algum curso que ficou incompleto. Graças a um sentimento de que as coisas podem melhorar e que seu otimismo está mais forte agora, favorecera retomar aquele projeto que estava um pouco estagnado e desmotivado. O momento astral traz muita motivação para que faça algo, ariano.

Horóscopo de Touro hoje: 16 de setembro de 2022

Atenção, taurino, neste dia, procedimentos estéticos ou coisas que mexam com a aparência devem ser evitados. Também é aconselhável e prudente não experimentar novas formas de expressão visual pessoal ou na decoração. Os astros não estão favorecendo quase nada assuntos que envolvam beleza e estética. Se prestar atenção, mesmo em rotinas simples, pode evitar frustrações. Melhor optar pelo certo e previsível, do que tentar arriscar pra ver no que vai dar. Também tenha cautela com as relações, pois podem haver desentendimentos.

Horóscopo de Gêmeos hoje: 16 de setembro de 2022

Neste dia a Lua encontra com Marte no seu signo, então, as coisas podem esquentar um pouco e é preciso perceber quando se está passando dos limites, geminiano. Se o andamento de determinada situação não está agradando, não seja o primeiro a atacar. Respira profundo, tenha paciência. Radicalizar ou tentar alternativas de ser diferente podem acarretar muitos aborrecimentos, afinal, algumas decisões podem durar um bom tempo antes que possa revertê-las. O momento exige sabedoria nas ações e nos diálogos para não gerar um grande conflito.

Horóscopo de Câncer hoje: 16 de setembro de 2022

Neste dia é positivo se permitir desfalecer o máximo possível, câncer. Caso tenha flexibilidade nos seus horários, procure descansar, passar mais tempo com quem você ama e pegar um pouco mais leve na sua rotina hoje. Cuidado com grandes exigências e auto cobranças. Faça apenas o possível e não se culpe por isso. É aconselhável também tirar alguns minutos para leitura, vídeos descontraídos, passeio ao ar livre e atividade física. Hoje pode bater certa ansiedade, por diversos motivos, foque apenas no momento presente e no seu bem-estar!

Horóscopo de Leão hoje: 16 de setembro de 2022

O horóscopo de hoje mostra que pode ser que a mente fique um pouco mais acelerada e confusa, certa inquietude mental pode rolar, mas ao mesmo tempo você poderá se sentir bem alegre e comunicativo, leão! Para aliviar certa pressão mental ou ansiedade, é importante ter pessoas alto astral por perto, que você possa ter trocas legais e conversar abertamente sobre a vida. Também é indicado que tente se organizar para conseguir concluir suas tarefas mais importantes, então monte uma lista de prioridades e evite pegar coisas extras para fazer.

Horóscopo de Virgem hoje: 16 de setembro de 2022

Virginiano, esse dia tende a ser um pouco intenso e mexer com seu emocional em diversos lugares e talvez você sinta certa pressão sendo posta sobre você. Alguma insatisfação ou descrença sobre si mesmo poderá te atravessar hoje. Tente não se cobrar por ainda não ter realizado feitos incríveis até então, virgem. Tenha mais calma e compaixão com o seu processo, você ainda tem muito tempo e muita a conquistar! Não se deixe abater por pensamentos ansiosos sobre o seu futuro, porque o que realmente importa é a vida agora.

Horóscopo de Libra hoje: 16 de setembro de 2022

Esse é um ótimo dia para terminar aquelas conversas e atividades pendentes e finalizar listas de tarefas que incluam pessoas. O período astral favorece os contatos e conversas, portanto, não deixe para amanhã o que pode ser resolvido, falado e esclarecido ainda hoje, libriano. Os deslocamentos ficam favoráveis e é possível ir e resolver o que for preciso pessoalmente. Você também se sentirá animado com as possibilidades do dia e poderá facilmente cair no tédio se não houver muito movimento ou novidade.

Horóscopo de Escorpião hoje: 16 de setembro de 2022

Escorpião, esse é um dia bem interessante para melhorar suas parcerias profissionais. Aproxime-se de pessoas do seu trabalho ou então, se expresse com maior liberdade para chefes ou superiores. Ao mesmo tempo, será um período de avalição das metas e objetivos no trabalho. Então, entenda o que realmente merece seu tempo e energia e o que não merece. São dias positivos para agir com cautela, responsabilidade e seriedade. É necessário que pense nas suas conquistas à longo prazo e se esforce para coloca-las em movimento.

Horóscopo de Sagitário hoje: 16 de setembro de 2022

Sagitário, você reconhece o seu valor? Reconhece o valor do que entrega com seu servi? Reconhece o valor do outro? Esse é um dia de questionamentos, pois é hora de encarar a realidade e perceber o que precisa mudar para que você viva alinhada com o que valoriza e o que te torna uma versão melhor a cada dia! Lembre-se de focar no progresso, a mudança acontece dia após dia, com consistência. Tenha paciência consigo mesmo e com o externo. Imprevistos podem acontecer no dia de hoje, então respeite seus limites e o chamado do seu corpo para desacelerar.

Horóscopo de Capricórnio hoje: 16 de setembro de 2022

O seu horóscopo de hoje favorece a paciência e a tranquilidade, capricórnio. Depois de um transbordar de emoções, a calmaria chega, te lembrando que o descanso é valioso para a cura acontecer – seja física, mental ou energética. Respeite seu processo, está tudo bem não estar 100¢ disposto o tempo todo. Seja gentil e amoroso consigo, capricorniano, se acolha mais! Faça suas tarefas com mais calma. Neste dia, conecte-se como que lhe nutre e traz prazer. Saia do automático e traga presença para cada momento do seu dia.

Horóscopo de Aquário hoje: 16 de setembro de 2022

O dia de hoje vai exigir força, firmeza e consciência para lidar com os desafios, aquariano. Algumas situações poderão lhe pegar de surpresa e, de alguma forma, te frustrar. Por mais difícil que seja, você vai superar e vai se sair bem. Mantenha a postura e procure focar no que é possível resolver e em como resolver. Tente não se entregar para a tristeza ou desanimo, aquário. Nesse período será importante ativar sua coragem e autoconfiança para reverter o jogo. Confie em si mesmo!

Horóscopo de Peixes hoje: 16 de setembro de 2022

Pisciano, é importante que busque enxergar a sua vida com otimismo e parar de focar naquilo que ainda não viveu ou não realizou. Você pode viver, aprender e experienciar coisas incríveis até o último segundo da sua vida – e tudo o que você aprendeu e viveu até aqui na sua jornada foi justamente para te preparar para o que está por vir! Saiba que tudo aquilo que você tem vontade de criar e experienciar na sua vida pessoal é possível e vai acontecer no momento perfeito. Não desista agora e nem desanime.