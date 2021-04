Jogos de hoje na TV: onde assistir as partidas desta segunda-feira (12/04)

Nesta segunda-feira, 12 de abril, partidas em campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV.

No Campeonato Paulista, a bola rola em uma partida válida sétima rodada. Enquanto isso, o Campeonato Inglês traz dois jogos encerrando a 31ª rodada com o Everton, clube em que o brasileiro Richarlison joga.

Segunda-feira, 12 de abril de 2021 – Jogos de hoje na TV – Campeonato Paulista

Depois de aplicar uma goleada com cinco gols contra o São Caetano, o São Paulo volta a jogar nesta segunda-feira (12) pela sétima rodada do Paulistão. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

São Paulo x Bragantino – 20h – Sportv e Premiere

Campeonato Goiano – Jogos de hoje na TV

Pela oitava rodada da primeira fase do Goiano, dois jogos acontecem nesta segunda. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

CRAC x Jataiense – 15h30 – Canal no Youtube da Federação Goiana de Futebol

Anápolis x Atlético-GO – 16h – Canal no Youtube da Federação Goiana de Futebol

Jogos de hoje na TV ao vivo – Segunda-feira, 12 de abril de 2021 – Campeonato Inglês

Encerrando a 31ª rodada do Campeonato Inglês, dois jogos serão realizados hoje. O Everton, equipe do brasileiro Richarlison, entra em campo buscando subir na tabela de classificação. Assim, saiba onde assistir ao vivo os jogos de hoje na TV.

West Bromwich x Southampton – 14h – DAZN

Brighton x Everton – 16h15 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol – Jogos de hoje na TV

O Sevilla entra em campo pela última partida da 30ª rodada.

Celta de Vigo x Sevilla – 16h – Fox Sports

Campeonato Russo

Um jogo acontecerá nesta segunda pela 25ª rodada. Saiba o horário da partida e onde assistir.

CSKA x FC Rotor – 13h – Bandsports

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Hoffenheim x Bayer Leverkusen – 15h30

Campeonato Italiano

Fechando a 30ª rodada do Campeonato Italiano, um jogo será realizado nesta segunda-feira (12).

Benevento x Sassuolo – 15h45 – Estádio TNT

