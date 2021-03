Krispy Kreme vai dar Donuts de graça para quem se vacinar contra Covid

A marca de Donuts norte-americana, Krispy Kreme, criou uma iniciativa para quem se vacinar contra a Covid-19 nos EUA. A empresa se propôs a oferecer uma rosca de Donut de graça para o cliente que mostrar a carteira de vacinação constando que recebeu a primeira ou as duas doses da vacina.

Segundo o site oficial do Krispy Kreme, a iniciativa vai até o dia 31 de dezembro de 2021, e a ideia é incentivar a população a se imunizar contra o novo coronavírus. Em nota, o diretor de marketing da marca, Dave Skena, disse que “todos nós queremos que a Covid-19 vá embora o mais rápido possível”, e exatamente por isso a empresa quer “apoiar todos que fazem a sua parte para tornar o país mais seguro”.

Quem mostrar o cartão que comprove a vacinação contra o vírus, seja em um estabelecimento físico ou no drive-thru do Krispy Kreme, receberá uma rosquinha de Donut com cobertura da qual desejar. Entretanto, quem ainda não pode se vacinar por questões de prioridade, também vão receber um benefício.

Mesmo quem não estiver imunizado contra a Covid-19, vai ganhar algum tipo de incentivo do Krispy Kreme. Isso porque haverá promoções todas as segundas-feiras, e também aos sábados e domingos. Além disso, a empresa afirmou que irá entregar Donuts gratuitos aos centros de vacinação nos EUA. Veja como será a iniciativa, segundo a empresa:

Do dia 29 de março até o dia 24 de maio, qualquer pessoa ganha um café médio e um donut gratis, às segundas-feiras.

Do dia 27 de março até o dia 23 de maio, os clientes que comprarem 6 Donuts, ganham mais 6 por apenas 1 dólar, aos domingos e sábados.

Quais vacinas valem para a promoção do Krispy Kreme?

De acordo com o comunicado oficial da empresa, qualquer pessoa que comprove que recebeu pelo menos uma das duas doses exigidas da vacina Moderna ou Pfizer, terá direito ao Donut de graça. O mesmo vale para o imunizante da Johnson & Johnson, que requer apenas uma aplicação. No entanto, iniciativa é válida somente para as lojas Krispy Kreme nos Estados Unidos, até o momento.

Vacinação contra a Covid nos EUA

Os Estados Unidos estão avançados quando se trata da imunização contra o coronavírus. De acordo com a agência internacional, Reuters, o país já aplicou mais de 124 milhões de doses de vacinas, segundo informações divulgadas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), neste último domingo (21/03).

Ainda de acordo com os dados atualizados, 81.415.769 norte-americanos haviam recebido pelo menos a primeira dose e 44.141.228 pessoas estavam totalmente vacinadas até este domingo, somando um total de 7.662.913 doses. O CDC também disse que atualmente os EUA administraram mais de três milhões de doses por dois dias consecutivos, no último final de semana.

No momento, 24,5% da população norte-americana já recebeu pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-19, enquanto 13,3% estão totalmente vacinados. Entre as pessoas acima dos 65 anos, 69% receberam ao menos uma dose. Vale destacar que o país foi que o líder no número de mortes provocadas pela doença, atingindo a marca de 542 mil desde o início da pandemia, em março de 2020.

