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Por que os EUA suspenderam os voos e o que fazer para quem tem viagem

Paralisação determinada pela FAA afetou milhares de passageiros

Escrito por Redação Jornal DCI Publicado em Atualizado em Seguir no Google
EUA suspenderam os voos
Foto: Getty Images
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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) suspendeu todas as decolagens do país nesta sexta-feira (13), após uma falha de comunicação atingir os centros de controle de tráfego aéreo. A medida provocou transtornos em aeroportos americanos. Segundo o FlightAware, mais de 9.900 voos registravam atrasos e aproximadamente 900 haviam sido cancelados até as 14h30, no horário local.

A restrição vale para aeronaves em solo. Os aviões que já estavam no ar puderam seguir até seus destinos, enquanto os voos internacionais de chegada seriam avaliados caso a caso.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, confirmou que o problema atingiu os centros de controle de tráfego aéreo do país. Técnicos da FAA foram mobilizados para investigar a falha.

Falha não indica ameaça à segurança nacional

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que a ocorrência foi provocada por um problema nas telecomunicações. Segundo ele, não havia indícios de ataque ou ameaça à segurança nacional.

Também surgiram especulações sobre uma possível ligação com a falha registrada no Microsoft Outlook na quinta-feira (12). Mullin, porém, disse não acreditar que os episódios estejam relacionados.

Em Chicago, controladores relataram a perda de frequências de comunicação e de sistemas de automação utilizados nas operações aéreas.

No Aeroporto Internacional de Denver, uma comunicação entre piloto e controlador indicou que a suspensão poderia durar até as 21h, no horário local.

Quando os voos serão retomados?

Até o momento, não havia confirmação de um horário para a retomada das decolagens em todo o país.

American Airlines, United e Delta emitiram comunicados para orientar passageiros sobre os impactos na programação. A recomendação é consultar diretamente os canais das companhias antes de seguir para os aeroportos.

A paralisação desta sexta-feira é a segunda suspensão nacional de voos domésticos desde os ataques de 11 de setembro de 2001. A anterior ocorreu em janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de notificações aos pilotos levou a FAA a interromper as operações por cerca de 90 minutos.

O episódio também evidencia os problemas de infraestrutura da aviação americana, que enfrenta equipamentos obsoletos e escassez de controladores. O Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões para modernizar o sistema no ano passado. Agora, a FAA e a Casa Branca solicitaram mais US$ 30,1 bilhões para a reforma.

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Redação Jornal DCI

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