Por que os EUA suspenderam os voos e o que fazer para quem tem viagem

Por que os EUA suspenderam os voos e o que fazer para quem tem viagem

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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) suspendeu todas as decolagens do país nesta sexta-feira (13), após uma falha de comunicação atingir os centros de controle de tráfego aéreo. A medida provocou transtornos em aeroportos americanos. Segundo o FlightAware, mais de 9.900 voos registravam atrasos e aproximadamente 900 haviam sido cancelados até as 14h30, no horário local.

A restrição vale para aeronaves em solo. Os aviões que já estavam no ar puderam seguir até seus destinos, enquanto os voos internacionais de chegada seriam avaliados caso a caso.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, confirmou que o problema atingiu os centros de controle de tráfego aéreo do país. Técnicos da FAA foram mobilizados para investigar a falha.

Falha não indica ameaça à segurança nacional

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que a ocorrência foi provocada por um problema nas telecomunicações. Segundo ele, não havia indícios de ataque ou ameaça à segurança nacional.

Também surgiram especulações sobre uma possível ligação com a falha registrada no Microsoft Outlook na quinta-feira (12). Mullin, porém, disse não acreditar que os episódios estejam relacionados.

Em Chicago, controladores relataram a perda de frequências de comunicação e de sistemas de automação utilizados nas operações aéreas.

No Aeroporto Internacional de Denver, uma comunicação entre piloto e controlador indicou que a suspensão poderia durar até as 21h, no horário local.

Quando os voos serão retomados?

Até o momento, não havia confirmação de um horário para a retomada das decolagens em todo o país.

American Airlines, United e Delta emitiram comunicados para orientar passageiros sobre os impactos na programação. A recomendação é consultar diretamente os canais das companhias antes de seguir para os aeroportos.

A paralisação desta sexta-feira é a segunda suspensão nacional de voos domésticos desde os ataques de 11 de setembro de 2001. A anterior ocorreu em janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de notificações aos pilotos levou a FAA a interromper as operações por cerca de 90 minutos.

O episódio também evidencia os problemas de infraestrutura da aviação americana, que enfrenta equipamentos obsoletos e escassez de controladores. O Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões para modernizar o sistema no ano passado. Agora, a FAA e a Casa Branca solicitaram mais US$ 30,1 bilhões para a reforma.