Desabamento de prédio em Nova York deixa mortos, incluindo criança, e mobiliza equipes de resgate

Desabamento de prédio em Nova York deixa mortos, incluindo criança, e mobiliza equipes de resgate

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Um desabamento de um prédio de três andares deixou mortos e mais de uma dúzia de feridos na tarde desta quarta-feira (11), em Nova York, nos Estados Unidos. Entre as vítimas fatais está pelo menos uma criança, segundo informações divulgadas por autoridades municipais. As equipes de emergência continuam trabalhando no local para localizar possíveis desaparecidos e pessoas presas sob os escombros.

O acidente aconteceu por volta das 16h (horário local), no bairro de Flatbush, região central do Brooklyn. O imóvel tinha uso misto, com uma loja no térreo e pelo menos um apartamento nos andares superiores.

De acordo com um representante do Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY), pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave. Uma criança também está entre os feridos, conforme informou uma integrante do Conselho Municipal à imprensa local.

As informações são da CNN e apuração do jornal DCI.

Como aconteceu o desabamento em Nova York?

O prédio desabou NO Brooklyn sobre um terreno vizinho que funcionava como canteiro de obras. Ainda não há informações confirmadas sobre o que provocou o acidente nem sobre a quantidade de pessoas que estavam dentro do imóvel no momento da ocorrência.

Testemunhas relataram ter ouvido um forte barulho antes de perceberem uma nuvem de poeira e os destroços espalhados pela área.

O Departamento de Edificações de Nova York iniciou uma investigação para identificar as causas do desabamento. Registros municipais apontam que, em abril, uma empresa de demolição recebeu uma autuação por continuar trabalhos no terreno, mesmo após uma ordem para interromper as atividades. A infração foi encerrada em outubro, depois do pagamento de uma multa de US$ 10 mil.

As autoridades ainda não estabeleceram se essa ocorrência tem relação direta com o desabamento.

Entre as pessoas retiradas do local está uma mulher grávida de seis meses. Ela foi encontrada pelas equipes de resgate e encaminhada a uma ambulância. O marido confirmou à emissora WABC que ela estava viva após o resgate.

Imagens divulgadas pela imprensa americana mostram bombeiros retirando vítimas dos escombros, colocando-as em macas e transportando-as até as ambulâncias.

A operação também conta com drones, equipamentos de corte e ferramentas para remover os destroços. Em alguns pontos, os socorristas trabalham manualmente, formando filas para retirar os materiais sem comprometer as buscas.

A operação mobilizou aproximadamente 250 bombeiros e paramédicos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. As equipes trabalham com refletores e lanternas para manter as buscas durante a noite.

Até a última atualização, as autoridades ainda não tinham um número definitivo de pessoas desaparecidas ou possivelmente soterradas. A prefeitura também passou a analisar registros de aluguel para tentar identificar quantos moradores poderiam estar no imóvel.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que as equipes de emergência trabalham para isolar a área e prestar assistência aos moradores afetados.

A Defesa Civil municipal também instalou um centro de apoio da Cruz Vermelha para atender as pessoas atingidas pelo acidente.