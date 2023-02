Onde assistir jogo do Campinense x Treze hoje e horário ao vivo (26/02)

Pela penúltima rodada do Campeonato Paraibano, as equipes de Campinense e Treze se enfrentam neste domingo, 26 de fevereiro, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O jogo do Campinense hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde vai passar jogo do Campinense x Treze hoje

Sem transmissão na TV, o jogo do Campinense e Treze hoje vai passar no pay-per-view Jornal da Paraíba.

Todos os jogos do Campeonato Paraibano na temporada estão disponíveis no serviço de streaming. Essa é a única maneira de acompanhar os embates do estadual.

O jogo único sai por R$ 19,90, enquanto todos os jogos de um só time está por R$ 67,70 e todos os jogos do campeonato leva o valor de R$ 209,70.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Jornal da Paraíba

Como funciona o Campeonato Paraibano

Dez equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paraibano.

A primeira fase consiste em nove rodadas em turno único. Os quatro melhores avançam para a semifinal em busca do tão sonhado título, enquanto os dois últimos são rebaixados.

Todas as fases do mata-mata são disputadas em ida e volta. Daí vem a semifinal e os dois ganhadores jogam a final em busca do título.

A final do Campeonato Paraibano está marcada para sábado, 1º de abril, e a volta no outro sábado, dia 8 do mesmo mês.

