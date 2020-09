Além de Felipe Neto e Bolsonaro, outros nomes como a jogadora de futebol americana Megan Rapinoe, a tenista Naomi Osaka, o piloto Lewis Hamilton e a filósofa e professora Angela Davis foram eleitos entre as personalidades mais influentes de 2020 da Revista Times.

Outros nomes conhecidos são a autora Mackensie Scott, que entrou para a lista das mulheres mais ricas do mundo após a separação com Jeff Bezos, como também Tedros Adhanom Ghebreyesus (diretor-geral da OMS) e as astronautas Christina Koch e Jessica Meir.

Felipe Neto, Bolsonaro e outras personalidades políticas na lista da Times

Apesar de Felipe Neto ter começado no humor, atualmente o empresário se reposicionou, e toca em assuntos como política interna, racismo e luta LGBTQIA+. Ademais, o influenciador comentou no Twitter o que ele achava da menção na revista:

Fui eleito pela TIME uma das 100 personalidades mais influentes do mundo.https://t.co/Ude1POjXat Apenas 10 brasileiros entraram pra lista até hj. Torno-me o 11º, junto a Lula, Dilma, Jorge P. Lemann, Joaquim Barbosa, Neymar, Medina, Graça Foster e 3 troços. Foto: Leo Aversa pic.twitter.com/AzZoHlkFw9 — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) September 23, 2020

Um dos “três troços” mencionados por Felipe Neto é Jair Bolsonaro, que foi eleito em 2019 e 2020 como um dos líderes políticos mais influentes pela Revista Times.

Além do presidente brasileiro, outros políticos mencionados são Donald Trump e Joe Biden (Estados Unidos), Xi Jinping (China), e também Angela Merkel (Alemanha).

Artistas que marcam presença entre os mais influentes para a revista Times

Em conclusão, outra influência muito presente na vida das pessoas é a cultura. Apesar de Felipe Neto e Bolsonaro serem os únicos brasileiros na lista. Os artistas gringos, por meio das canções e dos filmes, chegam também na vida de muitas pessoas.

A cantora americana Selena Gomez, por exemplo, que marca presença na lista, é uma das pessoas mais seguidas do Instagram, com 193 milhões de seguidores.

Além disso, recentemente ocorreu uma polêmica com a artista, pois havia rumores de que ela estava gravando um clipe no Ceará. Entretanto, Selena em si não virá ao Brasil. Na verdade, somente cenas do local estão sendo utilizados para a produção de uma música, em parceria com um rapper latino.

Além disso, o cantor the r&b The Weekend também aparece na listagem, ao lado do rapper colombiano J Balvin. Outra personalidade influente, de acordo com a Times, é o ator Michael B. Jordan, que gravou Pantera Negra junto com Chadwick Boseman. Chadwick faleceu em agosto, aos 43 anos, devido a um câncer de cólon.

Enfim, mais um rosto que os brasileiros comentaram muito em 2020 e que está na lista é o de Bong Joon-ho, cineasta e roteirista sul-coreano, que ganhou o Oscar desse ano de melhor diretor, com o filme Parasita. O longa recebeu no total quatro estatuetas (melhor filme, melhor filme em língua estrangeira, melhor roteiro e melhor direção).