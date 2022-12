Vai ter Ano Novo em Balneário Camboriú para 2023?

O Estado de Santa Catarina, que sofre com as fortes chuvas neste mês de dezembro, costuma receber milhões de turistas durante o verão e para as festas de Natal e Ano Novo. Um dos destinos catarinenses mais desejados pelos visitantes é a cidade de Balneário Camboriú, com suas belas praias e atrações para todas as idades. Para a festa do Ano Novo em Balneário Camboriú, a expectativa da prefeitura é de que milhares de pessoas participem do evento que ocorre na Praia Central, no centro da cidade.

Sim, apesar dos estragos causados pelas chuvas em Balneário Camboriú, a festa de Ano Novo está confirmada. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência na terça-feira, 20 de dezembro, e a Praia Central, onde vai ser realizada a festa da virada e a queima de fogos, foi uma das mais prejudicadas pelas fortes chuvas.

No entanto, segundo informações do G1, o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade, Thiago Velasques, disse que a gestão municipal já planejou ações para garantir que os eventos programados para o fim do ano (Natal e Ano Novo) ocorram normalmente. Ele disse que a prefeitura está "Em processo de arrumar [a praia], deixando a cidade pronta para o Natal e o réveillon".

A média de chuva no mês de dezembro em Balneário Camboriú, segundo o órgão de meteorologia do estado, é de 130 a 150 milímetros. Mas o volume de chuva ultrapassou os 300 milímetros só entre os dias 19 e 20 de dezembro. Thiago Velasques afirmou, no entanto, que não houve cancelamentos na rede hoteleira, apesar dos estragos.

Como vai ser o Ano Novo em Balneário Camboriú 2o23?

Segundo informações publicadas no site do Ministério do Turismo, a gestão municipal de Balneário Camboriú em Santa Catarina espera receber entre 600 mil e um milhão de pessoas para o período do Ano Novo. Na Praia Central, os turistas e moradores que forem passar a virada à beira-mar vão contar com a tradicional queima de fogos. No ano passado, o espetáculo durou 15 minutos.

Os fogos do Ano Novo em Balneário Camboriú serão distribuídos em oito balsas espalhadas pela orla e, portanto, quem não estiver na Praia Central também vai conseguir acompanhar o show pirotécnico de outros pontos. No entanto, a roda-gigante, que proporciona uma visão de 360° da orla, vai ficar fechada a partir das 17h do dia 31 de dezembro.

Outro ponto turístico conhecido de Balneário Camboriú, o Complexo Turístico Cristo Luz, estará aberto, mas vai sediar uma festa de Réveillon privada.

Esquema especial para o Réveillon 2023

Assim como ocorreu no ano passado, para a noite do dia 31 de dezembro, o esquema de segurança deve ser reforçado a fim de garantir a segurança de quem estiver nas areias da Praia Central para a queima de fogos. Além disso, o trânsito na região passará por mudanças e postos de atendimento de saúde serão instalados.

As estratégias que serão empregadas pelos órgãos de segurança foram definidas em uma reunião sobre a Operação Réveillon 2023 com representantes da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Segurança, da Autarquia Municipal de Trânsito (BC Trânsito) e da Fiscalização de Posturas.

Previsão do tempo para o Réveillon em Santa Catarina

Segundo previsão do Climatempo, as chuvas devem continuar até o Ano Novo em Balneário Camboriú. Mas a tendência é que o volume diminua consideravelmente até o dia da virada, o que deve aliviar a situação na cidade. Há previsões de pancadas de chuva na noite do dia 31 de dezembro e no dia 1° de janeiro, mas o volume não deve ser maior do que 20 milímetros nos dois dias.

As chuvas em Santa Catarina provocaram a morte de duas pessoas e a suspensão de diversos serviços em todo o estado. Além disso, estradas foram totalmente bloqueadas. Seis cidades catarinenses decretaram situação de emergência em função das chuvas. As regiões mais afetadas foram a Grande Florianópolis e o Litoral Norte do estado.

