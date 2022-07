Enquete Power Couple UOL atualizada hoje: porcentagem agora

A votação da grande final da sexta temporada do reality show de casais da Record TV está no ar e o público é quem decide os campeões. Enquanto aguardamos pelo anúncio de quem levou a coroa este ano, a enquete Power Couple UOL atualizada hoje já aponta qual deve ser o resultado do programa. O primeiro lugar não é uma surpresa para quem tem acompanhado o programa, mas os vice-campeões ainda não estão definidos.

Quem vai ganhar segundo a enquete Power Couple UOL atualizada hoje – 2022

Brenda Paixão e Matheus Sampaio são apontados como os campeões da sexta temporada do reality pela parcial da enquete Power Couple UOL atualizada hoje. O casal soma até agora mais da metade dos votos computados e tem 54,79% do favoritismo do público.

O provável resultado com os dois como vencedoras da temporada não é uma surpresa, já que o casal foi bem em todas as berlindas em que pisou ao longo do jogo. Conhecida como “Bretheus”, a dupla foi a mais votada para ficar em quase todas as DRs da edição e passou muito longe da eliminação.

O que ainda não está definido na enquete Power Couple UOL atualizada hoje é quem deve levar a coroa de vice-campeão para casa. A briga entre Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Mussunzinho e Karol Menezes está acirrada. Enquanto a cantora e o empresário somam 22,93% dos votos, o ator e a assessora chegam logo atrás com 22,28%. A diferença entre as duplas está de apenas 0,65%.

Por enquanto, Adryana e Albert estão com a mão no segundo lugar, mas dependendo dos rumos da votação, Mussunzinho e a esposa ainda somam chances de conseguir conquistar o segundo lugar mais alto do pódio. No ano passado, os campeões da edição foram Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Deborah e Bruno ficaram em segundo.

História da enquete Power Couple UOL atualizada hoje

11h00

Adryana Ribeiro e Albert Bressan: 22,93%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: 54,79%

Mussunzinho e Karol Menezes: 22,28%

10h30

Adryana Ribeiro e Albert Bressan: 22,99%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: 54,76%

Mussunzinho e Karol Menezes: 22,25%

08h00

Adryana Ribeiro e Albert Bressan: 24,89%

Brenda Paixão e Matheus Sampaio: 51,32%

Mussunzinho e Karol Menezes: 23,79%

Que horas começa o Power Couple hoje

O nome do casal campeão da sexta temporada deve ser anunciado por Adriane Galisteu por volta das 00h30, horário previsto pelo cronograma do canal para o término do programa. É bom lembrar que a enquete Power Couple UOL atualizada hoje não tem poder de afetar o jogo. A única enquete oficial do programa é a do R7.

Para quem se pergunta que horas vai começar a atração, o início do programa nesta quinta-feira será às 22h45, depois da reprise da novela Amor sem Igual. Enquanto o programa estiver rolando, a votação continuará aberta. Perto do desfecho do reality show, Galisteu informará o fim das votações e pouco depois anunciará o campeão. É comum que a divulgação dos vencedores aconteça sempre nos últimos minutos de programa, por isso é improvável que o resultado seja divulgado antes da madrugada de sexta-feira (15).

Para assistir ao vivo e de graça é muito simples, mesmo que você esteja longe de um aparelho de televisão. Caso prefira conferir a final pela internet, você pode usar um computador, celular, tablet, ou outro dispositivo, para usar a plataforma Playplus. Aos que não possuem cadastro por lá, é só criar uma conta gratuita e utilizar a aba ao vivo durante a transmissão do programa.

Quem foi eliminado ao longo do programa

A temporada começou com 13 casais participantes. Ao longo da temporada, nove duplas foram eliminadas durante as berlindas do programa e uma desistiu do jogo, Baronesa e Rogério. A dupla de empresários resolveu sair do programa depois que uma confusão generalizada aconteceu na casa.

Para quem não recorda como foram as DRs, oito foram triplas e ocorreram sem problemas. A terceira berlinda da edição foi a primeira e única quádrupla da temporada. Isso aconteceu devido a um dos poderes do casal power da semana.

A única DR que apresentou problemas foi a quinta berlinda, que acabou cancelada por causa de Anne Duarte, que infringiu uma das regras do programa. Relembre as eliminações:

1ª DR: Rodrigo Mila e Daiana Araújo – 22,28%

2ª DR: Dinei e Erika Dias – 18,20%

3ª DR: Andreia e Nahim – 18,13%

4ª DR: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto – 15,63%

5ª DR: cancelada

6ª DR: Ivy e Nandinho – 14,99%

7ª DR: Anne Duarte e Pe Lanza – 11,41%

8ª DR: Bruno e Michele Passa – 22,20%

9ª DR: Eliza e Hadballa – 18,17%

10ª DR: Lu Andrade e João Hadad – 11,89%

Lu e João chegaram perto da final, veja como foi o papo do casal na live Power após a eliminação:

Leia também: participantes de A Ilha Record 2022