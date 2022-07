Enquete quem ganha o Power Couple 2022: parciais apontam resultado

Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Matheus Sampaio e Brenda Paixão e Mussunzinho e Karol Menezes estão na grande final do reality show de casais da Record. A enquete quem ganha o Power Couple já está disponível e a todo vapor no site oficial do programa. Porém, como a votação da atração não libera os números em tempo real para o público, resolvemos consultar algumas parciais para descobrir agora mesmo quem leva o título de campeão para casa.

Parcial da enquete quem ganha o Power Couple atualizada

A parcial da enquete quem ganha o Power Couple do UOL indica que os vencedores de 2022 devem ser Brenda e Matheus. O casal soma por enquanto 60,15% dos mais de 2400 votos computados até então e colocam os adversários em uma difícil situação. A torcida da dupla tem se mostrado forte desde o início do jogo e em quase todos as berlindas da temporada, eles foram os mais votados da semana.

Ainda de acordo com a parcial do UOL, quem deve assumir a coroa de vice-campeões é o casal Adryana e Albert. Por enquanto, o casal está com 23,32% dos votos para vencer. A cantora e o empresário também se deram bem ao longo das berlindas da edição e eliminaram vários adversários.

Na lanterna, aparecem Mussunzinho e a esposa com apenas 16,53%. O casal tem ido mal na votação e invés de aumentar seu percentual, tem diminuído. Por volta das 08h30, o casal tinha mais de 19%, porém, conforme a manhã foi passando, eles caíram para a casa dos 16%.

Também foi consultada a enquete quem ganha o Power Couple do Votalhada, que indica os mesmos possíveis vencedores: Brenda e Matheus. Nesta votação, o casal Bretheus soma atualmente 54%. Em segundo lugar, aparecem Adryana e Albert com 27% e em último vem Mussunzinho e Karol com 18% dos votos.

A enquete quem ganha o Power Couple do Diário do Nordeste também não traz novidades e aponta o mesmo resultado, o casal Bretheus em primeiro, Adryana e Albert em segundo e Mussunzinho e a esposa no terceiro lugar. As porcentagens dos casais são 50,01%, 26,3% e 23,5%, respectivamente.

Histórico da enquete quem ganha o Power Couple 2022

UOL

11h15

Adryana e Albert: 23,32%

Brenda e Matheus: 60,15%

Mussunzinho e Karol: 16,53%

08h30

Adryana e Albert: 29,16%

Brenda e Matheus: 51,69%

Mussunzinho e Karol: 19,15%

Votalhada

11h15

Adryana e Albert: 27%

Brenda e Matheus: 54%

Mussunzinho e Karol: 18%

08h30

Adryana e Albert: 29%

Brenda e Matheus: 54%

Mussunzinho e Karol: 17%

Diário do Nordeste

11h15

Adryana e Albert: 26,3%

Brenda e Matheus: 50,01%

Mussunzinho e Karol: 23,5%

08h30

Adryana e Albert: 28,90%

Brenda e Matheus: 51,50%

Mussunzinho e Karol: 19,60%

Como cada casal conquistou sua vaga na final

Adryana Ribeiro e Albert Bressan foram os primeiros a conquistarem espaço na grande final do reality show. A dupla venceu a última prova da temporada e não precisou passar pela décima e última DR da edição. Em uma disputa que contou com várias etapas que resultavam em pontos, o casal foi o que somou a maior quantidade de pontos e derrotou Mussunzinho e Karol Menezes, que não venceram por pouco.

Já Brenda Paixão e Matheus Sampaio conseguiram chegar a final por causa do público. O casal não teve um bom histórico nas disputas do programa, mas foi o mais votado para ficar em quase todas as berlindas da temporada. Na décima DR, eles ficaram entre os mais votados e permaneceram no jogo.

Mussunzinho e Karol também estavam na décima DR e se salvaram da eliminação. Quem deixou o programa nesta última berlinda foi Luana Andrade e João Hadad, eles somaram apenas 11,89% dos votos para ficar.

Quem saiu ao longo da temporada

Rodrigo Mila e Daiana Araújo – apenas 22,28% dos votos

Dinei e Erika Dias – apenas 18,20% dos votos

Andreia e Nahim – apenas 18,13% dos votos

Lucas Cartolouco e Gabi Augusto – apenas 15,63% dos votos

DR foi cancelada

Ivy e Nandinho – apenas 14,99% dos votos

Anne Duarte e Pe Lanza – apenas 11,41% dos votos

Bruno e Michele Passa – apenas 22,20% dos votos

Eliza e Hadballa – apenas 18,17% dos votos

Lu Andrade e João Hadad – apenas 11,89% dos votos

Veja como foi a formação da grande final do programa:

Que horas começa a final do Power Couple amanhã (14)?

A final do Power Couple está marcada para começar às 22h45, depois da reprise da novela Amor Sem Igual, nesta quinta-feira, dia 14 de julho. A atração ficará no ar até às 00h30 e depois cederá espaço para o Jornal da Record.

Para quem conferiu a parcial da enquete quem ganha o Power Couple e já está ansioso para o anúncio do casal campeão, saiba que isso pode demorar. É comum que o nome do vencedor só seja revelado apenas no final do episódio. Por isso não fique surpreso caso você tenha que esperar até a madrugada para conferir quem levou o grande prêmio do reality show.

E falando em prêmio, o valor que será dado aos campeões também será revelado no palco do programa. Para quem não sabe, o valor do prêmio é acumulado ao longo da competição, enquanto cada dupla cumpre, ou não, os desafios de cada semana. Por isso, cada vencedor soma uma quantia diferente em sua conta conjunta. Os participantes podem somar até R$ 1 milhão, no entanto, até hoje ninguém passou da casa dos 600 mil reais.

Quem são os casais ganhadores das outras edições

Edição de 2016 – Laura Keller e Jorge Sousa

Edição de 2017 – Nayara Justino e Cairo Jardim

Edição de 2018 – Tati Minerato e Marcelo Galatico

Edição de 2019 – Nicole Bahls e Marcelo Bimbi

Reality show não ganhou temporada em 2020

Edição de 2021 – Matheus Yurley e Mari Matarazzo

