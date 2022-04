Power Couple estreia: nova temporada começa em maio

A estreia do Power Couple 2022 já foi confirmada pela Record TV e muito em breve você conhecerá os competidores da temporada. O reality show continuará sob o comando de Adriane Galisteu, que assumiu a missão de apresentar o reality show de casais em 2021.

Quando estreia o Power Couple estreia

A estreia do Power Couple será no dia 2 de maio de 2022, uma segunda-feira, a partir das 22h45, de acordo com a programação oficial da Record TV.

A exibição do reality show será de segunda a sábado nas telinhas do canal de Edir Macedo e também contará com câmeras exclusivas na plataforma streaming da emissora, o Playplus – Atualmente, o serviço custa R$ 15,90.

A emissora ainda não revelou quem serão os participantes da edição, mas informou que no total o público acompanhará 13 casais, assim como na edição passada. A direção-geral do programa é Fernando Viudez e a direção do núcleo de realities fica a cargo de Rodrigo Carelli, que também é responsável por outras atrações da casa, como A Fazenda.

Quais foram os vencedores das edições passadas?

A estreia da primeira temporada do Power Couple foi em abril de 2016 e era apresentado por Roberto Justus. Os vencedores foram Laura Keller e Jorge Sousa, eles levaram R$ 697 mil para casa.

Laura Keller é DJ e atriz, a famosa também participou do Ilha Record, em 2021, e é mãe do pequeno Jorge Emanuel, fruto de seu casamento com o produtor de festas Jorge Sousa.

Além do Power, Jorge também esteve em A Fazenda 2019. O produtor foi escalado como substituto no elenco do programa, quando o participante Phellipe Haagensen foi expulso.

Segunda temporada

Em 2017, os vencedores do Power Couple foram Nayara Justino e Cairo Jardim. O casal derrotou na grande final os adversários MC Marcelly e Frank Cavalcanti e Fábio Villa Verde e Regiane Cesnique.

A dupla conquistou R$ 399 mil. Para quem não conhece as regras do programa, cada casal campeão sai do reality show com um valor diferente, pois o prêmio é acumulado ao longo da temporada, conforme a dupla vence, ou não, as provas da edição.

Terceira temporada

A terceira temporada do reality show foi a primeira comandado por Gugu Liberato. A edição foi vencida pelo casal Tati Minerato e Marcelo Galatico. A edição contou com 11 casais no total, assim como a temporada de 2017 – A edição de 2016 teve apenas 8 duplas.

No total, Tati e Marcelo conquistaram R$ 303 mil.

Quarta temporada

Em 2019, 13 casais competiram e os vencedores foram Nicole Bahls e Marcelo Bimbi, que levaram R$ 596 mil para casa. Eles competiram na final contra Mariana Felício e Daniel Saullo e Clara Maia e André Coelho.

Esta foi a última edição comandada por Gugu, que morreu em novembro daquele ano. No ano seguinte, não houve nova temporada. O reality show retornou apenas em 2021, sob o comando de Adriane Galisteu.

Quinta temporada

Em 2021, o reality show de casais foi vencido por Mari Matarazzo e Matheus Yurley, eles levaram R$ 403 mil para casa. Esta temporada contou com 13 casais participantes no total.

Recentemente, foi divulgado que Mari e Matheus estavam em processo de divórcio. O anúncio foi realizado nas redes sociais dos famosos. O relacionamento durou 5 anos.

Relembre a final do reality show em 2021:

