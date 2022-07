Que horas começa o Power Couple hoje, dia da final

O grande dia chegou e nesta quinta-feira (14) o público vai descobrir quem sai do programa de casais da Record com o bolso cheio de dinheiro. Para nada do último episódio da temporada, é bom conferir que horas começa o Power Couple hoje e já deixar anotado na agenda. Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Mussunzinho e Karol Menezes são os casais que competem pelo lugar mais alto do pódio.

Que horas começa o Power Couple hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022

Às 22h45 é que horas começa o Power Couple hoje (14), dia da final. De acordo com o cronograma oficial da Record, a atração começa depois da reprise da novela Amor Sem Igual e fica no ar até às 00h30. No total, é esperado que o programa tenha 1 hora e 45 minutos.

O anúncio dos vencedores deve acontecer apenas no final do programa, então pelo começo da madrugada de sexta-feira (15). Se seguir os passos das edições passadas, o reality show manterá a votação aberta durante todo o programa, enquanto a apresentadora Adriane Galisteu conversa com o público e os finalistas.

Perto do anúncio dos campeões, a enquete do R7 será encerrada. Pouco depois, os vencedores serão anunciados, assim como a quantia do prêmio que levarão para casa. Os valores de cada finalistas são diferentes, pois cada casal acumula uma quantidade diferente de dinheiro por semana ao longo do programa.

Para assistir o programa mesmo longe de casa, é só conectar na aba “ao vivo” do Playplus por um celular, computador ou tablet a partir de que horas começa o Power Couple hoje. A aba é gratuita, mas exige um cadastro prévio na plataforma streaming.

Como votar no seu favorito na grande final

Para ajudar um dos casais na final, você terá que votar no site oficial do reality show, o R7. As parciais divulgadas na mídia podem apontar os possíveis resultados por apresentar parciais, mas não afetam diretamente o jogo. A única votação oficial é a da Record, que não libera numero de votos antes do resultado da berlinda.

Caso nunca tenha votado no R7 antes, não tem problema. Você não precisa ter nenhum cadastro por lá. O passo a passo é o seguinte: vá no site https://www.r7.com/, clique na aba do reality show de casais e depois clique na enquete no começo desta nova página.

Selecione o casal que deseja ver como campeão, Brenda e Matheus, Adryana e Albert ou Mussunzinho e Karol. Selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e em seguida confirme sua decisão com o botão “votar”. Pronto! Depois é só repetir o processo. É bom lembrar que apenas votos em território nacional são válidos.

Quem já venceu o reality show

Power Couple 1: Laura Keller e Jorge Sousa levaram prêmio de R$ 697 mil

Power Couple 2: Nayara Justino e Cairo Jardim levaram prêmio de R$ 399 mil

Power Couple 3: Tati Minerato e Marcelo Galatico levaram prêmio de R$ 303 mil

Power Couple 4: Nicole Bahls e Marcelo Bimbi levaram prêmio de R$ 596 mil

Power Couple 5: Matheus Yurley e Mari Matarazzo levaram prêmio de R$ 403 mil

Finalistas

O casal favorito da edição, Matheus Sampaio e Brenda Paixão venceu quase todas as berlindas do programa como os mais votados para ficar. Além disso, a dupla pisou em quase todas as DRs da edição, eles só escaparam da primeira formação da temporada.

Apesar de serem um alvo para grande parte dos casais da da edição, os ex-Brincando com Fogo nem sempre foram parar na berlinda por conta de votos. A dupla também caiu em algumas DRs por causa de performances ruins em provas do prograama: eles já ficaram com o pior saldo da semana e também conquistaram o pior resultado da prova dos casais. Por isso, estiveram várias vezes na disputa por permanência.

Adryana e Albert foram os primeiros participantes a conquistarem vaga na grande final. A dupla conseguiu a maior quantidade de pontos na última disputa da temporada e derrotou os adversários. Os demais, tiveram que competir em uma DR especial para definir que sairia e quem iria para a final. O casal também foi uma presença constante nas berlindas da edição. Ao total, eles brigaram para permanecer no jogo oito vezes.

Mussunzinho e Karol Menezes se deram bem em provas ao longo do programa e foram mais de uma vez coroados como casal Power. Com isso, e alianças na casa, a dupla conseguiu escapar de quase todas as DRs. O ator e a esposa fizeram sua estreia em berlindas apenas nos últimos dias de programa, quando competiram contra Brenda e Matheus e João e Lu Andrade pelas vagas da final.

Os finalistas receberam mensagens das famílias, veja como foi:

