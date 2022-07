Quem saiu do Power Couple 2022 foi o casal Hadballa e Eliza

Quem saiu do Power Couple 2022 essa semana foi a dupla Eliza e Hadballa. Esta foi a nona DR da temporada, que já se aproxima de sua reta final. O casal perdeu a disputa para adversários fortes e que já retornaram de várias berlindas ao longo da sexta edição do reality show da Record, Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Adryana Ribeiro e Albert Bressan.

Quem saiu do Power Couple ontem na Record?

Quem saiu do Power Couple 2022 esta semana foi o casal Eliza e Hadballa. A dupla somou apenas 18,17% dos votos do público e foi a menos votada em uma berlinda tripla. Adryana Ribeiro e Albert Bressan ficaram com a segunda posição da DR e somaram 29,24%.

Quem se deu melhor, como sempre foi o casal “Bretheus”, Brenda Paixão e Matheus Sampaio. A dupla recebeu 52,59% e novamente foi o casal vencedor da disputa. Durante toda a temporada, os ex-Brincando com fogo foram os que mais pisaram nas DRs, seja pelos votos da casa ou performances ruins em provas.

Nesta semana, a formação da DR aconteceu da seguinte forma. Adryana e Albert e Brenda e Matheus foram os primeiros na berlinda, o primeiro casal porque somou o pior saldo e Brenda e Matheus por conquistarem o pior tempo na prova de casais.

Adryana e Albert quase escaparam porque na verdade eles estavam com o segundo pior saldo. No entanto, como o casal do fim do ranking, Mussunzinho e Karol, venceu a prova dos casais, se livraram da posição e sobrou para a dupla a vaga na DR.

Já Eliza e Hadballa, que foi quem saiu do Power Couple 2022 ontem (6), caíram na DR por causa dos votos dos colegas. A dupla recebeu um voto duplo por causa do poder do casal power da semana e depois ainda foi escolhida durante um desempate.

Veja como foi a eliminação:

Quem continua no reality

Apenas quatro casais permanecem na reta final do programa, Adryana Ribeiro e Albet Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Karol Menezes e Mussunzinho e João Hadad e Luana Andrade. Para quem não acompanhou toda a temporada e chegou agora nas últimas semanas, Mussunzinho e a esposa e João e Luana nunca pisaram em uma DR do programa.

Relembre – Quem saiu do Power Couple ao longo do programa

1ª berlinda da temporada: Rodrigo Mila e Daiana Araújo – 22,28%

2ª berlinda da temporada: Dinei e Erika Dias – 18,20%

3ª berlinda da temporada: Andreia e Nahim – 18,13%

4ª berlinda da temporada: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto – 15,63%

5ª berlinda da temporada: DR foi cancelada

6ª berlinda da temporada: Ivy e Nandinho – 14,99%

7ª berlinda da temporada: Anne Duarte e Pe Lanza – 11,41%

8ª berlinda da temporada: Bruno e Michele Passa – 22,20%

9ª berlinda da temporada: Eliza e Hadballa – 18,17%

Que dia acaba o Power Couple 2022

O Power Couple 2022 vai acabar no dia 14 de julho, próxima quinta-feira. A final acontecerá ao vivo e está marcada para começar às 22h45, sob o comando de Adriane Galisteu. A decisão de quem leva o título de campeão para casa estará nas mãos do público, que vota no site oficial da emissora, o R7.

O valor do prêmio é diferente para cada casal. Isso porque a quantia vai sendo acumulando semana a semana em uma conta conjunta da dupla conforme eles vão cumprindo os desafios e se dando bem nas provas. O valor será anunciado no palco do programa ao mesmo tempo que o nome do casal vencedor.

Quem já ganhou o Power Couple?

1ª edição: Laura Keller e Jorge Sousa – valor do prêmio: R$ 697 mil

2ª edição: Nayara Justino e Cairo Jardim – valor do prêmio: R$ 399 mil

3ª edição: Tati Minerato e Marcelo Galatico – valor do prêmio: R$ 303 mil

4ª edição: Nicole Bahls e Marcelo Bimbi – valor do prêmio: R$ 596 mil

5ª edição: Matheus Yurley e Mari Matarazzo – valor do prêmio: R$ 403 mil

