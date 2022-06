Quem saiu do Power Couple ontem: Cartolouco e Gabi estão fora

Quem saiu do Power Couple ontem foi Lucas Cartolouco e a namorada Gabi Augusto. O casal competiu na quarta DR da temporada com outros dois casais e foi o menos votado da berlinda. A diferença entre a dupla que deixou o programa e os que permaneceram no jogo foi uma alta porcentagem.

Quem saiu do Power Couple 2022 ontem (02)?

Lucas Cartolouco e Gabi Augusto foi o casal que saiu do Power Couple ontem. A dupla foi a menos votada da berlinda tripla e somou apenas 15,63% dos votos do público para ficar, o que não foi suficiente para manter os dois na competição.

A dupla que saiu ontem do Power Couple 2022 competia contra Brenda e Matheus, que foram os mais votados da noite, 42,89%, e Adryana e Albert, que somaram uma porcentagem parecida, 41,48% dos votos.

O jornalista esportivo e a namorada caíram na berlinda por conta do poder do casal power da semana, Yvi Moraes e Nandinho. Os poderosos puderam tirar um casal da disputa por permanência, assim Bruno e Michelle Passa escaparam e Cartolouco e Gabi foram parar na disputa.

Quem já saiu do Power Couple 2022

Primeira DR: Rodrigo Mila e Daiana Araújo (22,28%) – Disputa foi contra Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Nahim e Andreia Andrade

Segunda DR: Dinei e Erika Dias (18,20%) – Disputa foi contra Rogério e Baronesa e Brenda e Matheus

Terceira DR: Andreia e Nahim (18,13%) – Disputa foi contra Brenda e Matheus, Baronesa e Rogério e Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Quarta DR: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto (15,63%) – Disputa foi contra Brenda e Matheus e Adryana e Albert

Quem continua na disputa

Na disputa pelo título de campeões da temporada continuam oito casais: Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Anne Duarte e Pe Lanza, Eliza e Hadballa, Ivy Moraes e Nandinho, Bruno Passa e Michelle Passa, Karoline Menezes e Mussunzinho e Luana Andrade e João Hadad.

Apesar de apenas quatro eliminações terem acontecido na temporada até agora, no total, cinco casais saíram da competição. Isso aconteceu, pois Baronesa e Rogério deixaram o reality show na semana passada. Após a eliminação de Nahim e Andreia, o retorno dos casais que venceram a DR deixou o confinamento em um completo caos.

Depois de muitas brigas entre os participantes e até uma janela quebrada por parte de Rogério, os pais de MC Gui deixaram a disputa de casais da TV Record.

Quando acaba o Power Couple?

A emissora de Edir Macedo ainda não confirmou a data da grande final, mas é previsto por enquanto que o último episódio da atual temporada do reality show vá ao ar em julho. No ano passado, a edição também contou com 13 casais no total e começou em maio, sendo finalizada próximo a última semana do mês de julho.

O valor do prêmio que o casal vencedor vai levar para casa depende exclusivamente deles, pois é acumulado ao longo do programa. Durante a competição, cada dupla soma semanalmente uma quantia em sua conta conjunta.

