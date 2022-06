Votação suspensa Power Couple: entenda o que aconteceu com a DR

Votação foi suspensa no Power Couple após Anne cochichar no ouvido de Karoline após ler o poder - Foto: Record TV

Uma fofoca entre Anne Duarte e Karoline Menezes fez com que a votação fosse suspensa no Power Couple. A Record informou que está reavaliando as imagens da formação da DR realizada na última quarta-feira, 8, após internautas apontarem que a namorada de Pe Lanza poderia ter quebrado uma regra da dinâmica.

Por que a votação foi suspensa no Power Couple?

A votação foi suspensa no Power Couple após a produção do programa identificar que Anne Duarte falou algo no ouvido de Karoline Menezes durante o intervalo do programa. Anne e Pe Lanza tinham um poder decisivo em mãos e não poderiam dar qualquer sinal sobre isso para os demais participantes.

No entanto, a publicitária cochichou algo, inaudível para o público, no ouvido de Karoline. O público que acompanhava o reality no pay-per-view percebeu a fofoca entre as duas e pediu para que a emissora reavaliasse as imagens. Anne e Pe Lanza usaram o poder para mandar Brenda Paixão e Matheus Sampaio para a DR.

A votação foi suspensa na manhã desta quinta-feira e a emissora ainda não prestou esclarecimentos. Por enquanto, o aviso segue no site do Power Couple: “votação suspensa. A produção está analisando algumas imagens”.

Cancela o poder Anne cochichou no ouvido de Karol.#drpowercouple @webtvbrasileira pic.twitter.com/h2weVal3vD — Bruna Bandeira De Lima (@BrunaBandeiraD2) June 9, 2022

Quem está na DR?

A quinta DR do Power Couple Brasil foi formada na noite de quarta-feira. Adryana e Albert, Brenda e Matheus e Ivy e Nandinho são os casais que dependem da votação popular para continuarem no programa.

Adryana e Albert foram o primeiro casal a ocupar uma vaga na berlinda, por terem ficado em último lugar na Prova dos Casais, exibida durante o programa de ontem. Essa é a quarta vez que o casal está na DR, salvo pela segunda semana, na qual conseguiram escapar. Já Ivy e Nandinho somaram o menor saldo na conta conjunta da semana e também disputam a preferência popular.

A votação guardou surpresas para os jogadores. Anne e Pe Lanza tinham um poder especial, que permitiu que o casal tirasse os votos de Hadbala e Eliza e passasse para outra dupla. Eles escolheram Matheus e Brenda, que foram para a DR – esse foi o tal poder que a dupla não poderia contar para ninguém.

A eliminação está marcada para acontecer hoje, a partir das 22h45, horário de Brasília, na Record. É esperado que a emissora esclareça o que aconteceu entre Anne e Karoline, assim como a suspensão da votaçã, durante o programa ao vivo de hoje.

