Réveillon de Florianópolis 2023: programação do ano novo na ilha

Florianópolis, um dos destinos mais procurados para o Réveillon 2023, terá a primeira festa pública em dois anos, interrompida por causa da pandemia. Neste ano, a comemoração da virada do ano retorna em grande estilo com queima de fogos e shows gratuitos.

Como será o Réveillon em Florianópolis?

Serão quatro balsas na Baía Norte nos primeiros 10 minutos da queima de fogos. Nos últimos cinco minutos, o show de fogos acontecerá da Ponte Hercílio Luz, no estilo de cascata.

O trânsito na Avenida Beira-mar Norte e Avenida Beira-mar Continental estará fechado para que o público possa acompanhar o espetáculo. Importante lembrar que a cabeceira da ponte estará fechada, e a prefeitura pede para que as pessoas não fiquem ali.

Também haverá apresentações musicais no palco localizado próximo ao trapiche da Beira-mar Norte, com início marcado para às 20h. Quem comanda a festa é o DJ Jean Mafra, a Banda de Pai pra Filho, Banda Iriê, Kako de Oliveira e Banda Faraway. As apresentações estão previstas para serem encerradas às 2h.

Como de deslocar no ano novo em Florianópolis?

Serão disponibilizados 12 ônibus com saída da Praça Governador Celso Ramos para o Norte e Leste da Ilha, gratuitamente. Mais 12 ônibus extras estarão disponíveis no Terminal de Integração do Centro (Ticen), caso necessário. Em relação a outras regiões, o Ticen irá funcionar durante o ano novo e os transportes sairão de lá.

A Avenida Beira-mar Norte será fechada na altura do Elevado Rita Maria até a Praça Governador Celso Ramos a partir das 18h, com previsão de liberação às 2h. A Beira-mar Continental também será fechada no mesmo horário, mas será libera a partir da 1h.

A Ponte Hercílio Luz estará fechada durante toda a noite de sábado para a queima de fogos.

A prefeitura de Florianópolis estima que 150 mil pessoas participem do Réveillon nas avenidas Beira-mar Norte e Beira-mar Continental.

Réveillon em Balneário Camboriú terá queima de fogos na roda gigante

Balneário Camboriú, cidade próxima a Florianópolis, também terá queima de fogos de 15 minutos de duração no Céu da Praia Central, com contagem regressiva na famosa roda gigante do Pontal Norte.

O relatório de contagem regressiva será o maior do Brasil. A roda gigante será equipada com lâmpadas led nos estaios e aro. A atração também receberá projeções de luzes para iluminar a cidade. Os turistas que quiserem visitar a atração podem comparecer ao local entre às 9h e 22h até o final do mês de janeiro, período em que a roda gigante funciona em horário especial.

Serão oito balsas no mar que soltarão os fogos na virada do ano. Nos minutos finais, de acordo com a prefeitura da cidade, haverão mais dois molhes da Praia Central no Portal e na Barra Sul.

A prefeitura estima que 1 milhão de pessoas participem do Réveillon na cidade. O evento na cidade não terá shows ao vivo, ao contrário de Florianópolis.

Trânsito em Balneário Camboriú

Na noite do dia 31 de dezembro, é possível que haja o bloqueio do trecho na Avenida Atlântica, entre a Rua 3000 e a Rua 1001, de acordo com o fluxo de pessoas que comparecer ao evento. Outra vias também podem ser interditadas de acordo com a necessidade. A liberação das ruas interditadas também acontecerá de acordo com a liberação do fluxo de pessoas.

Já os Molhes da Barra Sul e do Pontal Norte também serão fechados para o público a partir desta sexta-feira, 17h. Outros pontos da cidade serão interditados, incluindo a Passarela da Barra, que fecha às 23h45 de sábado.

