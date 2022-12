Cores dos signos para o ano novo 2023 segundo a astrologia

Cada cor atrai uma energia; confira as dicas da astrologia para escolher o look do ano novo

O significado das cores é um assunto que costuma ser muito pesquisado nessa época do ano, afinal, a superstição diz que cada cor tem o poder de atrair uma energia diferente. E tem mais, segundo a astrologia, cada signo tem uma cor ideal para usar na virada. Acompanhe para saber quais são as cores dos signos para o réveillon 2023 e aproveite as melhores vibrações de acordo com o seu mapa astral.

O branco é a cor que mais aparece nas festas de réveillon, mas o fato é que nem todo mundo quer usar roupa branca, mas quer aproveitar as melhores energias de cada cor. As cores dos signos para usar no ano novo é uma forma de atrair sorte para o ciclo que vai começar e a relação de cada uma é explicada pela astrologia.

Veja quais são as cores dos signos par usar no ano novo de acordo com as previsões de Aline Soares, terapeuta holística e astróloga:

Áries – Cores dos signos para o ano novo

Quem tem o sol em áries é conhecido pela intensidade, pela coragem e também pela impaciência. Teimoso, o ariano pode precisar de leveza para que as coisas fluam bem no ano novo. O amarelo atrai, ainda, alegria e energia e incentiva a comunicação. A dica da astróloga é usar essa cor durante o ano todo, mas principalmente quando tiver que encarar situações que possam causar estresse.

Touro

O lilás é a cor da espiritualidade, representa nossa conexão com a intuição e o mundo espiritual. Entre as cores dos signos, é aquela que promove a transformação e, por isso, é a dica para quem tem o sol em Touro. Os taurinos tendem a precisar se voltar um pouco para dentro no ano novo para tomar decisões importantes baseadas em sabedoria e autoconhecimento, energias do lilás.

Gêmeos – Cores dos signos para o ano novo

Os geminianos devem usar laranja no ano novo, segundo a astrologia. Essa cor representa vitalidade, coragem, criatividade e energia e isso pode fazer muita diferença no ano de quem nasceu com o sol em Gêmeos. O laranja é a cor do ano de 2023 e representa também o sucesso e a prosperidade, bom para quem está trabalhando duro para colher conquistas importantes no ano novo.

Câncer

De acordo com as previsões astrológicas, os cancerianos podem ter desafios profissionais no ano novo e, por isso, a dica da astróloga é usar uma roupa dourada na virada do ano. O dourado é a cor do ouro e tem o poder de atrair sucesso profissional e, consequentemente, prosperidade financeira. Durante o ano, a dica para Câncer é ter um objeto dourado na bolsa ou na carteira para evitar contratempos profissionais.

Leão

Assim como os taurinos, os leoninos também devem usar a cor lilás no ano novo se quiserem atrair boas energias para 2023. Isso porque as previsões de Leão dizem que os nativos desse signo devem aprofundar o autoconhecimento no ano novo, a fim de tomar decisões mais convenientes com quem realmente são. O lilás é a cor do chakra coronário e está ligada ao aprofundamento interior e à espiritualidade e vai ajudar os leoninos a voltarem o olhar para dentro e se observar.

Virgem

Entre as cores dos signos, o marrom é a cor da terra e, por isso, representa pé no chão, aterramento. E essa pode ser a energia necessária para os virginianos, já que as previsões para esse signo indicam momentos de instabilidade no ano novo. O marrom tem o poder de atrair segurança e conforto e ainda significa maturidade, o que pode ajudar o nativo de virgem na hora de lidar com as inconstâncias.

Libra – Cores dos signos para o ano novo

Os librianos vão precisar de tranquilidade para o ano novo, segundo as previsões astrológicas. Os desafios desse signo devem aparecer no campo profissional e tirar a paciência de quem tem o sol em Libra. O azul tem o poder de atrair calma e harmonia. A astróloga recomenda também que o libriano use e abuse do azul em 2023, especialmente para ir ao trabalho ou a reuniões profissionais importantes.

Escorpião

No âmbito dos relacionamentos pessoais e profissionais, quem tem o sol em Escorpião vai ter um ano muito movimentado, segundo as previsões astrológicas. O verde tem o poder de atrair sorte, mas também representa a esperança e a renovação, energias necessárias para lidar com as novas amizades e/ou relações no trabalho. O verde também é a cor da cura e do bem-estar e promove a lealdade e a confiança.

Sagitário – Cores dos signos para o ano novo

Os sagitarianos, conhecidos por serem festeiros e aventureiros, vão precisar colocar o pé no chão no ano novo e, por isso, a cor indicada para a virada é o marrom. A cor vai atrair a energia da natureza e vai ajudar os nativos de Sagitário a tomarem decisões mais seguras em relação, principalmente, aos relacionamentos amorosos, evitando magoar outras pessoas. O marrom também estimula a maturidade.

Capricórnio

As cores dos signos têm o objetivo de atrair a energia que cada um vai precisar no ano novo. Os capricornianos vão precisar de uma dose extra de responsabilidade em 2023, principalmente quando o assunto for dinheiro. A previsão é que o nativo de Capricórnio seja reconhecido pelo seu trabalho e, por isso, pode ter prosperidade. Mas é preciso agir com razão, energia representada pelo cinza.

Aquário

Assim como os geminianos, os aquarianos devem usar um look laranja na virada do ano. Isso porque as previsões dão conta de que quem tem o sol em Aquário vai precisar de bastante entusiasmo e energia para encarar os desafios que devem surgir ao longo do ano novo. Os desafios podem ser positivos, mas têm tendência a trazer um pouco de cansaço e desânimo para os aquarianos.

Peixes – Cores dos signos para o ano novo

Os piscianos vão precisar trabalhar a espiritualidade e o autoconhecimento no ano novo, segundo a astrologia. Por isso, a cor lilás aparece novamente na lista das cores dos signos. A purificação mental e a ligação com o mundo espiritual vão fazer muita diferença para quem tem o sol em Peixes, que vai ter que usar da autodisciplina e da fé para poder manter as boas energias ao longo do ano.