Quer dinheiro? 4 cores que trazem prosperidade para o ano novo 2023

Escolher a cor da roupa para a virada de ano é uma decisão que, normalmente, tem como base o que cada um deseja para o ano que vai começar. Por isso, saber o que cada cor significa pode ser a melhor forma de atrair as energias que deseja para 2023. Segundo a Psicologia das Cores, cada uma tem um significado. Quem quer entrar no ano novo com boas energias para atrair dinheiro, pode usar cores que significam prosperidade.

No Brasil, a superstição em relação à chegada do ano novo costuma ser levada a sério por quem acredita. Isso serve não apenas para as cores do look da virada, mas também para rituais e simpatias que prometem facilitar a atração das energias desejadas para o próximo ciclo.

Quem quer atrair prosperidade, por exemplo, costuma comer lentilha na virada e fazer simpatias com canela. Além disso, segundo os supersticiosos, brindar com champagne é uma forma de atrair riqueza para o ano que vai começar.

O fato é que as tradições que foram incorporadas por aqui têm origens diferentes, mas, de maneira geral, são uma mistura de influências. Em relação às cores, a influência vem das religiões de matriz africana, que costumam ter o look branco como o ideal para usar na virada do ano.

Que cor usar no ano novo?

Esteja você em casa na véspera de Ano Novo ou em uma deslumbrante festa da virada, reserve um segundo para imaginar a vibração da noite. É festivo e colorido? É aconchegante e cheio de tons serenos? Uma tradição de Ano Novo se concentra no poder das cores, especificamente as cores de Ano Novo conhecidas por trazer boa sorte nos próximos 12 meses.

A ciência da cor não é um disparate. Na verdade, as cores podem evocar várias emoções que afetam seu humor, motivação e energia. Eles podem até inspirá-lo a agir no ano novo, diz Angelo Randaci, um horticultor que estuda o significado das cores e como elas são usadas.

Incorporar essas cores de Ano Novo em suas comemorações, decoração ou guarda-roupa é uma ótima maneira de trazer significado, beleza, inspiração, otimismo e talvez até um pouco de boa sorte para 2023. Quer saber quando é o Ano Novo ? Depois de determinar seu esquema de cores, adicione a data ao seu calendário e comece a planejar suas comemorações, bebidas festivas, comida de véspera de ano novo e onde você terá seu beijo de ano novo .

Cores para usar no ano novo de 2023 e atrair riqueza

Hora de escolher suas cores da sorte! Estas são as melhores cores e combinações de cores de Ano Novo para trazer sorte no próximo ano.

Laranja – em primeiro lugar, a cor do ano, segundo a astrologia. O laranja está cotado como a cor que vai trazer sorte em 2023, mas mais do que isso o laranja é a cor que representa a alegria, o entusiasmo, a criatividade e, como consequência, tem o poder de atrair sucesso e prosperidade.

Amarelo – a cor que é tradicionalmente mais usada para atrair prosperidade no ano novo, sem dúvidas, é o amarelo. No entanto, um costume bastante comum entre aquelas pessoas que não abrem mão de usar roupa branca na virada é usar uma peça íntima amarela para ter sucesso nas finanças em 2023.

Dourado – o dourado é uma variação do amarelo, mas por si só tem uma simbologia própria relacionada ao dinheiro. Isso porque a cor é a mesma do ouro e, por isso, é uma boa escolha para quem quer usar as cores que atraem prosperidade no ano novo. O dourado representa riqueza e sucesso nas finanças e é a dica para quem quer brilhar na festa de réveillon.

Prata – o prata também entra para a lista das cores que atraem prosperidade por um motivo parecido com o dourado: a relação com o metal e, claro, com as moedas. Se for usado junto com o preto, então, o prata ganha ainda mais poder, já que preto é a cor que representa a autoconfiança e o poder, o que pode colaborar para atrair prosperidade.

Que roupa usar no ano novo?

Agora, mais do que nunca, é hora de voltar a fazer coisas que nos trazem alegria - seja passar a noite no conforto de sua casa ou dançar a noite toda. Então, nesse sentido, reunimos as melhores ideias de roupas de Ano Novo.

Opção 1: Minissaia de lantejoulas + Camiseta + Tênis

Opção 2: Top de lantejoulas + Jeans

Opção 3: Conjunto + Bolsa de Lantejoulas + Salto

Opção 4: Vestido manga bufante com paetês ; + Sandália + Tiara

Opção 5: : Vestido floral + sandália flat

Opção 7: Top de lantejoulas + Calça + Sandália + Blazer

Opção 8: Top Dourado + Jeans + Sapatilhas

Opção 9: Top de lantejoulas + Jeans + Sandálias coloridas

Veja o significado de outras cores para usar no Réveillon

Banhos, simpatias e rituais do Réveillon

Quem quer atrair prosperidade, além de pensar nas cores, pode fazer rituais e banhos energéticos para atrair dinheiro em 2023. O primeiro e mais popular, sem dúvidas, é o ato de comer lentilha no dia da virada. O formato do grão lembra o de uma moeda e, por isso, ele é relacionado à riqueza. A uva também entra na lista dos alimentos que atraem prosperidade. De acordo com a superstição, o ideal é comer 12 uvas, uma para cada mês do ano que vai começar e assim garantir prosperidade durante todo o novo ciclo.

Já em relação aos banhos energéticos e simpatias, a canela costuma ser o ingrediente mais usado para atrair prosperidade. Há quem use canela em pó, mas o pau de canela também serve. Além disso, a folha de louro é usada tanto para banhos energéticos quanto para simpatias – a mais conhecida é guardar uma folha de louro na carteira durante o ano inteiro.

E tem, ainda, o alecrim, que pode ser usado para os banhos energéticos com a intenção de atrair prosperidade. A erva pode ser misturada com a própria canela e também com a arruda, que normalmente está associada à proteção espiritual e à sorte.

LEIA TAMBÉM: