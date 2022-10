Oração da manhã de domingo para uma semana de bênçãos

Nossas vidas muitas vezes podem parecer apressadas e sobrecarregadas, mas a oração da manhã de domingo está aqui para trazer alívio e recarregar sua fé.

Estamos aqui para ajudá-lo a tornar sua manhã de domingo o mais tranquila possível (e esperamos que o resto da semana como resultado!). Vamos aprender algumas orações para o domingo de manhã, bem como criar nossas próprias orações!

Aprenda a oração da manhã de domingo

Reze com fé a Oração da manhã de domingo:

Todo-Poderoso Senhor Deus, dá-nos a verdadeira fé e faz com que essa fé cresça em nós dia a dia. Dá-nos também esperança e amor, para que sirvamos ao próximo segundo a tua vontade; por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém

Oração dominical pela abundância no início da semana

Todos vocês são poderosos e dignos e estamos muito honrados por servirmos a um Deus de abundância. E da Tua abundância, pedimos que Tu nos abençoes.

Multiplique cada trabalho nosso para que nosso cálice transborde . Deixe que as fontes de água viva fluam através de nós para que possamos ser uma bênção para os outros. No poderoso nome de Jesus oramos, amém!

Versículos para o seu domingo

“Orai sem cessar”. ( 1 Tessalonicenses 5:17 )

“Portanto, não temas, porque estou contigo; não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo; eu te sustento com a minha destra da justiça.” ( Isaías 41:10 )

“Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. ( Romanos 8:38-39 )

“E sem fé é impossível agradá-lo, pois quem quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” ( Hebreus 11:6 )

“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer”. ( João 15:5 )

“O Senhor teu Deus está no meio de ti, um poderoso que salvará; ele se alegrará com você com alegria; ele o acalmará com seu amor; ele exultará sobre você com alto canto”. ( Sofonias 3:17 )

“Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.” ( João 14:23 ).