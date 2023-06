Aprenda a poderosa oração de Santo Antonio para casar

A oração de Santo Antonio, o sacerdote católico, cujas virtudes o levaram a ser reconhecido e venerado até hoje, costumam ser muito eficazes e poderosas. Em geral, ele é invocado para encontrar o que perdemos, principalmente o amor. Procura um amor ou sonha em casar? Reze para ele neste 13 de junho.

Como rezar a Santo Antonio?

A primeira coisa que devemos fazer ao orar é reconhecer a supremacia e o amor infinito que Deus Pai nos dá do céu, sua misericórdia é tanta que permite que seus filhos cheios de graça, como Santo Antonio, nos assistam nas vicissitudes deste mundo.

Portanto, o momento de oração deve ser solene, calmo e tranquilo, onde encontramos a oportunidade de meditação e a partir da nossa fé podemos nos conectar com o Criador, e com Santo Antonio para alcançarmos as bênçãos que estamos implorando.

Por outro lado, as orações a Santo Antonio também andam de mãos dadas com muitos costumes que se tornaram tradições por parte de seus devotos. Entre eles podemos citar: a prática de repetir três vezes as orações ao fazer um pedido, isso inspirado no número 3 ou número perfeito, em alegoria à Santíssima Trindade.

Outras práticas populares são: introduzir a imagem do santo em um poço; coloque-o de cabeça para baixo; tapar um olho ou dar um nó num lenço, entre outros; tudo isto com o fim de propiciar mais eficazmente que se consiga a intervenção do santo no pedido feito.

Para que servem as orações a Santo Antonio?

San Antonio goza de grande popularidade em todo o mundo, por isso há muitos devotos. O poder e a eficácia dele são bem reconhecidos. As solicitações que lhe são feitas geralmente solicitam sua ajuda para:

- Encontrar todos os tipos de objetos perdidos.

- Alcançar o amor

- Para casar

- Resolver casos difíceis.

- Proteger os mais necessitados.

- Cuidar dos animais domésticos.

- Santo padroeiro dos pescadores e protege as plantações.

- Protege os militares, policiais e todos aqueles que exercem atividades relacionadas a este tipo de trabalho.

- Protege as grávidas durante todo o processo de gestação e parto.

- Garante sua proteção em viagens longas, principalmente as marítimas e contra naufrágios.

Oração a Santo Antonio para alcançar graça

"Oh querido Santo Antônio! Seu coração sempre esteve, esteve e deve estar cheio de amor por todas as criaturas. Com a bênção de Deus Pai e do Filho, cuja personificação infantil você segura em seus braços. Ajude este, seu humilde devoto / que implora aos vossos pés para que suas palavras sejam ouvidas no reino dos céus (faça pedido) Santo Antonio bendito, não me negues a tua misericórdia, acompanha-me na caminhada desta vida e da outra, para contar sempre com o teu bênção e poder alcançar a graça divina. A gratidão do meu coração hoje e sempre será sua.

Amém".

Oração a Santo Antonio para casar

“Meu grande amigo Santo Antonio, tu que és o protetor dos namorados,

Olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios.

Defende-me dos perigos, Afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos.

Faz que eu seja realista, confiante, digno(a) e alegre.

Que eu encontre um(a) namorado(a) que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável.

Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas.

Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé.

Assim seja.

Amém".

Rezar 3 Pais-Nossos, 3 Ave-Marias e 3 Glórias.